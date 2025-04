Por qué se produce un embarazo ectópico y las causas por las que puede repetirse, como en María Becerra

Ayer se conoció una nueva complicación en la salud de la cantante María Becerra debido a que volvió a ser operada de urgencia tras atravesar un nuevo embarazo ectópico, una condición de riesgo que derivó en una hemorragia interna.

Al repecto, el doctor Damián Serrano López, ginecólogo y jefe de obstetricia en el Hospital Ramos Mejía, explicó qué es un embarazo ectópico y cuáles son los riesgos para una mujer que lo atraviesa.

“El embarazo ectópico es un embarazo que se anida fuera de la cavidad uterina, un lugar donde normalmente no está el organismo preparado para desarrollar el embarazo como puede ser en las trompas. También puede ser que se produzca un aborto que tenga una localización abdominal o también en el cuello del útero", afirmó.

“Todas estas situaciones fuera de la cavidad uterina, que es lo que nosotros denominamos el embarazo ectópico, hace que el embarazo empiece a crecer y a desarrollarse en lugares que no están preparados o no son aptos para el crecimiento del saco gestacional. Durante el resto del embarazo esto puede comprometer no solamente las estructuras, sino que además vasos, provocando sangrados que no se exteriorizan en su mayoría de los casos”, precisó el experto ginecólogo a Infobae.

Riesgo para el paciente

Sobre cuándo puede desarrollarse, Serrano López afirmó: “Muchas veces puede ser en las etapas iniciales. Al embarazo ectópico lo denominamos el gran simulador, porque puede tener la paciente un atraso menstrual, una escasa pérdida por genitales externos y con la prosecución de los días y el crecimiento del saco gestacional, comienza la ruptura de estructuras y se producen las hemorragias, que son internas y no tienen una exteriorización importante. Pero sí pueden comprometer gravemente la salud de la paciente, provocando cuadros agudos que requieren la intervención rápida por parte del equipo médico”.

“Estos cuadros hemorrágicos agudos pueden llevar a la muerte de la paciente. De hecho, entre 5 y 7% de las muertes adjudicadas al embarazo en el primer trimestre es por este tipo de sangrado profundo que puede descompensar a la paciente si no intervenimos rápidamente, lo que puede llevar a la muerte”, agregó.

“Son eventos que pueden repetirse porque cuando uno tiene un evento de estas características anterior, los sangrados provocan muchas veces adherencias. Todo esto altera la motilidad de la trompa sana y puede hacer que en un segundo embarazo se vuelva a repetir lo mismo”, describió Serrano López.

Como se inician las hemorragias

Y completó: “Ocurre en pacientes que no han tenido por ahí embarazos ectópicos, pero han tenido procesos inflamatorios abdominales, por ejemplo, o una salpingitis, una peritonitis o procesos endometriosis que provocan también alteraciones en la motricidad habitual de las trompas. Porque tengamos en cuenta que la fecundación habitualmente se produce a nivel de la trompa y el óvulo fecundado migra hacia la cavidad abdominal”, sostuvo.

Además, señaló que “si este proceso se ve alterado, se implanta en un lugar que no corresponde como es en la trompa, empieza a crecer y la trompa no está preparada para tolerar ese crecimiento. Se produce la ruptura de la trompa, la extracción de vasos y ahí comienza la hemorragia interna”, describió Serrano López.

“Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida”, señala el texto difundido ayer por el entorno más cercano de la cantante desde su cuenta de Instagram. Asimismo, informaron que la cantante tuvo que ser intervenida y debió permanecer en terapia intensiva y, aunque ya se encuentra estable y en recuperación.