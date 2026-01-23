Perspectivas agroclimáticas: advierten por “calor, lluvias irregulares y breves alivios”

Un marcado aumento de las temperaturas, lluvias concentradas en zonas puntuales y un descenso térmico de corta duración configuran, en líneas generales, el escenario climático para las próximas semanas en la principal región agrícola del país. Así lo anticipa la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su último Informe de Perspectivas Agroclimáticas Semanal.

De acuerdo con el reporte, el período comprendido entre el 22 y el 28 de enero comenzará con un alivio térmico en algunas zonas, producto del ingreso de aire frío desde el sur, aunque se tratará de una situación transitoria. “Debido a la entrada de vientos del sur en los días previos, la perspectiva comenzará con temperaturas mínimas bajo lo normal en gran parte del área agrícola, a excepción de sus porciones centro y norte”, señala el informe.

Con el correr de los días, el calor volverá a dominar gran parte del territorio productivo. Según la entidad, “los vientos del trópico retornarán con rapidez, produciendo temperaturas elevadas sobre la mayor parte del área agrícola, a excepción de la franja atlántica y un área con centro sobre el sur de Córdoba y aledaños, que recibirán vientos marinos”.

Campos de maíz

En cuanto a las precipitaciones, la BCBA advierte que las lluvias no se distribuirán de manera uniforme. “A lo largo de la perspectiva, se producirán lluvias de frente caliente, sin que baje la temperatura, produciendo lluvias muy desparejas, con registros abundantes sobre el centro del NOA, el sur de la Región del Chaco, el norte de la Mesopotamia y el sur de la Región Pampeana, pero dejando a gran parte del área agrícola con registros escasos”, detalla el reporte.

Para la semana siguiente, del 29 de enero al 4 de febrero, el informe anticipa un esquema similar, con un nuevo evento de lluvias desparejas al inicio del período. “Al inicio de la perspectiva continuarán produciéndose lluvias de frente caliente, muy desparejas, con registros abundantes sobre el NOA, la Región del Chaco, el norte de la Mesopotamia y una franja sobre el sur de Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires y zonas aledañas, mientras gran parte del Paraguay, gran parte de la Argentina y la mayor parte del Uruguay recibirán aportes escasos”.

Luego del paso de ese frente, se espera un descenso térmico generalizado. “Junto con el frente, llegará una masa de aire fresco, provocando temperaturas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, a excepción de sus porciones centro-norte y norte, que observarán registros normales a superiores a lo normal”, indica el informe que difundió La Nación.

No obstante, la Bolsa de Cereales aclara que ese alivio será breve. “Los vientos del trópico retornarán con vigor restableciendo el calor en la mayor parte del área agrícola a excepción de la franja atlántica, que recibirá vientos marinos”.