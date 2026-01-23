Entre Ríos y otras 12 provincias están bajo alerta por temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por calor extremo para este viernes 23 de enero, que afectará a varias provincias de Argentina, con intensas subas de temperatura. En particular, se espera que la temperatura en Entre Ríos llegue a los 34°C, mientras que en otras zonas del país las máximas superarán los 30°C. Además, el organismo ha lanzado una serie de alertas por tormentas fuertes, con potencial de ráfagas intensas y precipitaciones que podrían generar inconvenientes.

Según el parte oficial, la alerta por altas temperaturas se extenderá a la Ciudad de Buenos Aires, donde la máxima podría superar los 32°C, y a gran parte de la provincia, con excepción de la zona costera y el sur. En otras provincias afectadas por el calor extremo, las temperaturas llegarán a los siguientes valores:

Entre Ríos: 34°C

Santa Fe: 34°C

Corrientes: 36°C

Chaco: 36°C

Santiago del Estero: 36°C

Córdoba: 36°C

San Luis: 36°C

Mendoza: 32°C

Neuquén: 30°C

Río Negro: 24°C

Chubut: 25°C

Santa Cruz: 22°C

Recomendaciones para enfrentar el calor extremo:

Hidratarse continuamente: Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed.

Evitar la exposición al sol: No exponerse durante las horas de mayor radiación solar (entre las 10 y las 16 horas).

Evitar actividades al aire libre: Reducir la actividad física y no realizar esfuerzos durante el día.

Atención a grupos vulnerables: Prestar especial atención a niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Alimentación ligera: Optar por comidas frescas y livianas, como frutas y verduras, y evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Alertas por tormentas fuertes

Además de las altas temperaturas, el SMN también emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para la provincia de La Pampa, donde se esperan intensas lluvias, actividad eléctrica frecuente, y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 75 km/h. Se prevé que las precipitaciones acumuladas en la región estén entre 20 y 40 milímetros.

A su vez, se han emitido alertas amarillas por tormentas en varias provincias, incluyendo el sur de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. En estas zonas, las ráfagas podrían superar los 90 km/h, y la precipitación acumulada podría llegar entre 20 y 50 milímetros.

Alerta por tormentas

Recomendaciones ante tormentas:

Evitar salir de casa: No se recomienda transitar por la vía pública durante el desarrollo de las tormentas.

Medidas preventivas: No sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Desconectar aparatos eléctricos: Si hay riesgo de ingreso de agua a la vivienda, cortar el suministro eléctrico y desconectar los electrodomésticos.

Refugiarse: Buscar refugio en un lugar cerrado (edificio, vivienda o vehículo) si se encuentra al aire libre durante la tormenta.

El SMN sigue monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales. La combinación de temperaturas extremas y tormentas fuertes exige una especial atención para evitar accidentes y resguardar la salud.