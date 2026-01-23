Viernes sofocante: cómo estará el fin de semana y cuándo será el pico de calor

Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa en Entre Ríos una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 34 grados. El cielo se presentará con algunas nubes y el viento soplará del sector norte, una condición que favorece el ingreso de aire cálido y potencia el ascenso térmico.

En este contexto, toda la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas extremas. Este nivel implica un efecto leve a moderado en la salud, especialmente para los grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Entre Ríos en alerta amarilla por temperaturas extremas

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Hasta este viernes inclusive, las temperaturas más elevadas se concentran en el oeste y noroeste del país. Regiones como Cuyo, Catamarca, La Rioja, La Pampa, el norte de Córdoba y sectores del Litoral y el Chaco registran máximas que oscilan entre los 35 y 42 grados. El escenario comenzará a modificarse durante el fin de semana, cuando el centro de alta presión se desplace levemente hacia el este. Este movimiento permitirá el ingreso de aire más húmedo desde el trópico, haciendo que el calor se vuelva más pesado y elevando notablemente la sensación térmica.

En Entre Ríos, el pronóstico indica:

Sábado: mínima de 23°C y máxima de 36°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve a moderado del norte.

Domingo: mínima de 23°C y máxima de 36°C, con cielo algo a parcialmente nublado.

Lunes: mínima de 27°C y máxima de 38°C, con cielo mayormente nublado.

Martes: sería el día más caluroso de esta ola de calor, con mínima de 28°C y máxima de 38°C y cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Ola de calor

Con el aumento de la humedad, la sensación térmica podría alcanzar los 40 grados en distintos puntos de la provincia. Además, se prevén noches tropicales, con mínimas que no descenderán de los 23 grados, lo que dificulta el enfriamiento natural de las viviendas durante la madrugada.

El alivio recién asoma hacia el final del martes 27, con el avance de un frente frío muy débil que podría generar algunas tormentas aisladas y un descenso térmico moderado, aunque sin un cambio de masa de aire contundente.