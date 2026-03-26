Un niño de 2 años murió ahogado tras caer en una pileta

Un nene de 2 años murió ahogado en una pileta este miércoles por la tarde en una vivienda de la localidad de Dique Chico, en la provincia de Córdoba.

El menor fue trasladado de urgencia a un hospital zonal pero los médicos constataron su fallecimiento, por lo que la Justicia comenzó una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

El operativo de traslado contó con la intervención de móviles policiales, que facilitaron el paso de la ambulancia hasta el centro de salud, pero los reportes oficiales informaron que el niño ingresó al hospital sin signos vitales. Pero a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar que aplicó el equipo médico, no lograron revertir la situación.

Según indica El Doce, el deceso se produjo en el Hospital Arturo Illia donde posteriormente notificaron a la fiscalía de turno. La causa quedó bajo la jurisdicción del Ministerio Público Fiscal que abrió una investigación para esclarecer cómo sucedió el episodio.