Robos en zonas rurales: secuestraron armas e identificaron un auto clave en la causa

REDACCIÓN ELONCE
El procedimiento se realizó en una zona rural de Don Cristóbal II tras una investigación por robos y abigeato. Secuestraron armas, herramientas y un vehículo clave en la causa. No se reportaron detenciones tras el operativo.
Una investigación por robos y delitos de abigeato registrados en Seguí, Las Tunas y Don Cristóbal II culminó con un allanamiento en un domicilio de Don Cristóbal II que permitió el secuestro de elementos de interés para la causa.
Días previos al allanamiento, personal policial logró interceptar un automóvil que era señalado por vecinos como sospechoso. Se trataba de un Toyota Corolla, que habría sido utilizado para marcar domicilios y cometer distintos hechos delictivos. El vehículo fue secuestrado y su conductor quedó supeditado a la causa.
Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron varias armas de fuego, entre ellas escopetas de distintos calibres, un revólver calibre 22 y un pistolón. También se incautaron herramientas que habrían sido sustraídas en hechos delictivos ocurridos en la zona. Además, se halló dinero en efectivo por una suma aproximada a los 150.000 pesos, lo que también es materia de investigación.
El jefe de la Departamental policial Nogoyá, Cristian Koch, confirmó a FM del Éxodo que "el principal sospechoso no se encontraba en el domicilio al momento del procedimiento, aunque quedó vinculado a la causa".
El comisario indicó que se continúa trabajando para determinar la procedencia de los elementos secuestrados. Asimismo, se buscará establecer la relación de las armas con distintos hechos delictivos.
Posible banda delictiva
De acuerdo a las primeras investigaciones, entre cuatro y seis personas podrían estar involucradas en estos delitos rurales. Los hechos investigados se registraron en localidades como Seguí, Las Tunas y Don Cristóbal II.
Finalmente, desde la Policía destacaron la colaboración de vecinos, quienes aportaron datos clave para avanzar en la causa.