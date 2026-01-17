“Para él era la carrera más importante”: un equipo participó en el Triatlón de La Paz para homenajear a un amigo fallecido

Este fin de semana se llevó a cabo el Triatlón de La Paz, una competencia que este año convocó a 1.046 triatletas provenientes de 24 localidades entrerrianas, 17 distritos del país y seis naciones del exterior.

La actividad comenzó el viernes con las categorías infantiles, donde más de 300 niños y niñas, de entre cinco y 14 años, participaron de circuitos recreativos en la zona portuaria. La jornada principal se desarrolló el sábado, con la presencia de 737 atletas juveniles y mayores, además de dos paratriatletas. Por este motivo, Elonce viajó hasta La Paz para realizar una cobertura integral del evento.

Equipo de kinesiólogos atiende a los deportistas en el Triatlón Internacional de La Paz

El deporte como símbolo de unión y homenaje

Elonce dialogó con el equipo denominado “Tanque”, conformado por seis hombres oriundos de Junín, provincia de Buenos Aires. “Lamentablemente en pandemia falleció un compañero nuestro. Ya hacía varios años que no veníamos a La Paz y decidimos venir a hacerle un homenaje”, sostuvo conmovido uno de los integrantes del grupo, cuyas camisetas rezan el apodo del atleta que partió físicamente en 2020.

“Tengo 66 años, soy el más viejo. El resto del equipo tiene 55 años. Este es mi séptimo triatlón y mi compañero debe tener 20 hechos”, recordó. Además, agradeció con emoción a la gente de La Paz.

“Es una cosa increíble, el aliento y el apoyo son únicos”, dijo y resaltó: “Te sentís apoyado, la gente nos ovacionó y te da energías para seguir”.

Mauricio, otro miembro del equipo, sostuvo: “Es un homenaje a nuestro amigo que nos está mirando y acompañando desde el cielo, “Tanque” Daniel Abrahan. Estamos muy contentos de recordarlo así. Para él La Paz era la carrera más importante del triatlón, fue el primero de Junín en correrla y hoy queríamos hacerle este homenaje, por él”.

Además, el atleta explicó: “Hace más de 35 años que corro en La Paz. Lo hago desde el momento en que nos largaban desde el lanchón y teníamos que cruzar todo el río, en el 91. Ahora hacían 10 años que no venía así que estoy contento".

41º Triatlón internacional en La Paz

Este fin de semana, señaló, "hicimos una natación unida y consciente, era el momento de cuidarse para aguantar el recorrido porque no teníamos suficiente entrenamiento”.

“Estuvimos muy bien asistidos y pudimos completarlo juntos”, señaló y recomendó: “Vengan a La Paz porque es la tierra del triatlón. Van a disfrutar desde adentro y los de afuera van a disfrutar un espectáculo único”, valoró.

Un triatlón ideal para los debutantes

Paola, otra de las atletas, participó por primera vez. “Estoy debutando. Tengo una amiga y me dijo que me sume al grupo y acá estoy. Me preparé dos meses pero ya vengo entrenando con otros deportes", dijo ante Elonce.

Y aseguró: "La gente es increíble. La gente no se cansa de alentarte, te dan agua y fruta".

Brenda, compañera de equipo, indicó que “lo sufrió más de lo que pensaba" pero disfrutó su participación en la categoría 27-37.

“El recorrido por los barrios fue espectacular. La gente te alienta, los niños te chocan las manos, lo re disfruté”, dijo con una sonrisa.

Leandro el entrenador de ese equipo denominado TPT, informó que 20 personas de ese grupo participaron en este triatlón. Además, reveló que la clave de la preparación para hacer esta aventura deportiva “es cabeza”.

“El triatlón es pura cabeza. Uno entrena cada día frustraciones, limitaciones y el día de la carrera solamente viene a llevarse la medalla. El entrenamiento empieza el día en que uno decide hacer un triatlón”, enfatizó. “Si no te llama esta actividad no tiene sentido arrancar”, agregó.

“Tenés que aprender a administrar y eso es lo más difícil porque uno tiende a hacer más de lo que le gusta y menos de lo que no le gusta. En el entrenamiento uno se obliga a trabajar las debilidades”, sostuvo.

“Hace 10 años corro triatlón y esta es mi segunda carrera como atleta y cinco como entrenador. TPT es el equipo más grande por tecnología porque entrenamos a gente de muchas partes. Queremos que el deporte sea accesible, no hacen falta bicicletas caras, se puede hacer sencillo”, especificó.

“En nuestro equipo tenemos un 70% de debutantes. Los atletas suelen prepararse durante septiembre, octubre y noviembre y La Paz es una carrera fácil. A mucha gente le cuesta el agua pero acá con la corriente que hay, tirás una bolsa de papa y llega”, comparó.

Sobre los consejos que le daría a personas que quieren iniciar esta práctica, recomendó: “Que se animen, no consuman Youtube donde lo que se ve un grupo de elite que maneja bicicletas caras y entrena casi 60 horas a la semana. El triatlón es mucho más sano que el running solo, más divertido que la natación sola, eso lo hace un deporte perfecto. Podés ser mal nadador y buen corredor”.

La victoria se fue para Santa Fe y Entre Ríos

El santafesino Tadeo Baruffato se consagró campeón en la categoría estándar masculina del Triatlón Internacional de La Paz, mientras que en la rama femenina el triunfo quedó en manos de la entrerriana María Victoria Rivero, en una nueva edición que volvió a convocar a cientos de atletas y miles de espectadores.

Tras la consagración, Baruffato expresó a Elonce que la experiencia fue “increíble” y la definió como “una verdadera fiesta”. “Lástima lo que pasó el año pasado en una situación especial como los 40 años del Tria, pero este año La Paz se reivindicó y demostró que la gente quiere seguir teniendo la fiesta e invita a volver año a año”, relató el atleta.

Tadeo Baruffato se consagró campeón en el Triatlón Internacional de La Paz

El triatleta santafesino recordó que ya había sido campeón en esta categoría en 2022 y señaló que el logro actual es el resultado de una búsqueda constante. “Desde ahí fueron años de seguir intentándolo, de estar siempre muy cerquita. Fue luchar año a año, con ese hambre de gloria que hoy sigue estando, porque ya nace el objetivo para el año próximo”, afirmó.