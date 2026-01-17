El Triatlón ya se vive en La Paz: más de mil atletas participán de la prueba

La Paz transita este fin de semana su tradicional Triatlón, uno de los eventos deportivos más convocantes del verano y que nuevamente reúne a atletas nacionales e internacionales. La prueba combinada alcanza su edición número 41, con un fuerte movimiento en el puerto, el río Paraná y las principales calles de la localidad.

El Triatlón de la Paz convoca en esta oportunidad a 1.046 triatletas, procedentes de 24 localidades entrerrianas, 17 distritos del país y seis naciones del exterior. Según los organizadores, alrededor de la mitad de los inscriptos participa por primera vez, lo que aporta renovación deportiva y proyección al evento. La doble jornada confirma el perfil internacional de la competencia y el interés creciente por las pruebas combinadas en la región.

La actividad se inició el viernes con las categorías infantiles, donde más de 300 niños y niñas desarrollaron circuitos recreativos en la zona portuaria. La propuesta, destinada a edades entre cinco y catorce años, abrió la programación y marcó el pulso previo a la jornada principal.

Las bicis esperan a los participantes. Foto: Elonce.

Un sábado con las distancias principales

La agenda fuerte se concentra este sábado 17 ,por esta razón Elonce viajó hasta La Paz para cubrir completamente el evento internacional. El mismo contará con la participación de 737 atletas entre juveniles y mayores, además de dos paratriatletas.

Los recorridos incluyen tramos de natación en el río Paraná, sectores de ciclismo sobre la ruta provincial Nº 1 y pedestrismo en distintas calles de la ciudad. Para sostener la competencia, se desplegó un operativo que abarca personal municipal, fuerzas de seguridad y colaboradores.

La logística hacia la largada de la natación volvió a ser un punto central. Este año se incorporó un esquema mixto de traslado: las distancias Esprint utilizan colectivos desde un punto cercano al barrio náutico, mientras que las Estándar continúan con la modalidad en lanchas. La decisión apunta a mejorar tiempos, orden y seguridad en un tramo históricamente complejo del evento.

Los atletas ya se preparan para entra al agua. Foto: Elonce.

Identidad y movimiento local

Además del aspecto deportivo, el Triatlón de la Paz moviliza actividad turística, comercial y social. El público acompaña en distintos sectores del circuito y el evento reafirma la identificación de la ciudad con la competencia, consolidada a lo largo de más de cuatro décadas y considerada una de las pruebas combinadas más festivas del continente.

La finalización está prevista para esta noche, con la entrega de premios y el cierre de actividades.