Edgardo Franco es el nuevo ganador de la Maratón Internacional de Reyes

En una fresca jornada de sábado, atípica para la tradicional carrera de Concordia, el atleta Edgardo Franco, de Misiones, se coronó como nuevo ganador.
El atleta misionero Edgardo Franco se coronó como nuevo ganador de la Maratón Internacional de Reyes que se disputó este sábado en Concordia.
Durante casi toda la carrera estuvo en el tercer lugar, pero al ingresar en calle Lamadrid tomó la punta, sacó casi 50 metros de distancia y logró imponerse como nuevo ganador de la Maratón de Reyes.
En segundo lugar llegó el uruguayo Nicolás Espinosa y en tercer lugar, el concordiense Martín Méndez, publicó El Entre Ríos.
Tras la competencia, emocionado, brindó declaraciones: “Faltando dos kilómetros tomé la decisión de cambiar el ritmo y salió bien. Quiero agradecerle a toda la gente que hizo posible que yo esté acá. Hace 3 años quería venir, gracias a rifa y a un seguro que me ayudó pude estar”.
Luego de expresar su emoción, criticó duramente a los organizadores de la carrera: “Vine hoy y me dieron el dorsal, pero me hicieron problemas porque supuestamente no tenían más. Creo que dejaron mucho que desear, yo había llamado y no me daban respuestas, mandé mensajes y tampoco respondían. Dejaron mucho que desear, viene mucha gente y tendrían que organizarse mejor”.
“Soy uno de los atletas que más esfuerzo hace en mi provincia. Me levanto a las 4 de la mañana para poder entrenar y luego también hago un turno a la tarde. Me pone contento haber ganado”, cerró.
En tanto, el atleta concordiense Martín Méndez, que llegó en tercer lugar, hizo un anuncio: “Es la última Maratón de Reyes que corro. Son muchos años, mucho esfuerzo. Cuesta mentalmente, sentir la carrera cada vez es más pesado y los años pasan”.
“Esta maratón es única en el país. Estoy muy contento de haber podido hacer otro podio y despedirme de esta manera. Ya es una decisión definitiva, voy a seguir en otras competencias, pero en esta no”, cerró.
Una ganadora entrerriana
Entre las mujeres, la primera en llegar fue Joana Navarrete, oriunda de Gualeguaychú. En tanto, en seguro lugar llegó Ximena Simeone, de Puerto Yeruá y la tercera fue Daniela Penoni, de Chajarí.
Tras la carrera, Navarrete mencionó: “Me sentí cómoda desde el primer kilómetro y disfruté la carrera. Estoy agradecida con mi novio, que siempre me banca y bancó que corriera en Córdoba durante nuestras vacaciones y también a mi entrenador que siempre está”.
Acerca de cómo se sintió durante la carrera, dijo: “Iba concentrada y traté de no perder eso, pero disfruté mucho todo el circuito, siempre hay mucha gente alentando y eso me gusta mucho. Estoy feliz porque bajé el tiempo, que es algo que quería hace mucho”.