Tadeo Baruffato se consagró campeón en el Triatlón Internacional de La Paz: “Es una fiesta”, valoró

El santafesino Tadeo Baruffato se consagró campeón en la categoría estándar masculina del Triatlón Internacional de La Paz, mientras que en la rama femenina el triunfo quedó en manos de la entrerriana María Victoria Rivero, en una nueva edición que volvió a convocar a cientos de atletas y miles de espectadores.

Tadeo Baruffato al llegar a la meta (foto Triatlón Internacional de La Paz)

Tras la consagración, Baruffato expresó a Elonce que la experiencia fue “increíble” y la definió como “una verdadera fiesta”. “Lástima lo que pasó el año pasado en una situación especial como los 40 años del Tria, pero este año La Paz se reivindicó y demostró que la gente quiere seguir teniendo la fiesta e invita a volver año a año”, relató el atleta.

El triatleta santafesino recordó que ya había sido campeón en esta categoría en 2022 y señaló que el logro actual es el resultado de una búsqueda constante. “Desde ahí fueron años de seguir intentándolo, de estar siempre muy cerquita. Fue luchar año a año, con ese hambre de gloria que hoy sigue estando, porque ya nace el objetivo para el año próximo”, afirmó.

María Victoria Rivero al llegar a la meta (foto Triatlón Internacional de La Paz)

Una historia ligada a La Paz

Baruffato también repasó su vínculo personal con la competencia y con la ciudad. “Vine por primera vez en 2013, cuando tenía 11 años, porque mi papá competía en el olímpico. Yo quedé para las distancias infantiles y ahí me enganché”, contó. A partir de entonces, dejó el fútbol y se dedicó de lleno al triatlón, con entrenamientos sistemáticos y un proceso de alto rendimiento que comenzó en 2019.

Tadeo Baruffato (foto Elonce)

“La Paz es una fiesta, no se encuentra en otro lugar. Es difícil explicarlo, hay que vivirlo”, remarcó el campeón, quien además agradeció el acompañamiento del público. “Si la gente no hubiese estado, hubiese sido el doble de duro. Agradezco a todo el pueblo de La Paz por cómo lo vive y por empujar anímicamente”, subrayó.

Un evento de alcance internacional

La competencia convocó en esta edición a 1.046 triatletas provenientes de 24 localidades entrerrianas, 17 distritos del país y seis naciones del exterior. Según los organizadores, cerca de la mitad de los inscriptos participó por primera vez, lo que aportó renovación deportiva y proyección al evento.

Equipo de kinesiólogos atiende a los deportistas en el Triatlón Internacional de La Paz

La actividad comenzó el viernes con las categorías infantiles, donde más de 300 niños y niñas, de entre cinco y 14 años, participaron de circuitos recreativos en la zona portuaria. La jornada principal se desarrolló el sábado, con la presencia de 737 atletas juveniles y mayores, además de dos paratriatletas. Por este motivo, Elonce viajó hasta La Paz para realizar una cobertura integral del evento.

Recorridos y logística

Los circuitos incluyeron natación en el río Paraná, tramos de ciclismo sobre la ruta provincial Nº 1 y pedestrismo por distintas calles de la ciudad. Para garantizar el normal desarrollo de la prueba, se desplegó un operativo con personal municipal, fuerzas de seguridad y colaboradores.

La logística hacia la largada de la natación volvió a ser un punto clave. Este año se implementó un esquema mixto: las distancias sprint utilizaron colectivos, mientras que las estándar mantuvieron el traslado en lanchas, con el objetivo de mejorar el orden, los tiempos y la seguridad.

Además del aspecto deportivo, el Triatlón de La Paz volvió a generar un fuerte impacto turístico, comercial y social, consolidando a la ciudad como una de las sedes más emblemáticas y festivas de las pruebas combinadas de la región.