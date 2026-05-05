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Sociedad Está en buen estado de salud

Niña de 11 años está embarazada, tras caso de abuso y fue internada en Corrientes

Una niña de 11 años que está cursando su cuarto mes de embarazo, fue derivada al Hospital Neonatal de Corrientes. La menor se encuentra en buen estado de salud. Un joven de 17 años está sospechado de ser el autor del abuso.

5 de Mayo de 2026
Hospital neonatal Corrientes.
Hospital neonatal Corrientes. Foto: (redes).

Una niña de 11 años que está cursando su cuarto mes de embarazo, fue derivada al Hospital Neonatal de Corrientes. La menor se encuentra en buen estado de salud. Un joven de 17 años está sospechado de ser el autor del abuso.

Una niña de 11 años que está cursando su cuarto mes de embarazo fue derivada al Hospital Neonatal de la capital de la provincia de Corrientes, en una ambulancia del Hospital J. R. Vidal de San Miguel.

Fuentes cercanas al hospital sanmigueleño comentaron que tomaron conocimiento del caso de la nena el jueves cuando fue llevada por una tía.

El mismo día por la tarde, le realizaron una ecografía a la menor y se articularon las medidas que finalizaron en su traslado a la capital correntina. Además, aseguraron que la menor se encuentra actualmente en buen estado de salud, aunque el riesgo está latente.

 

La niña es oriunda del Paraje Montaña, zona rural de la localidad correntina de San Miguel. Un joven de 17 años está sospechado de ser el autor del abuso.

También, el centro de salud local habría recibido hoy el oficio judicial para que brinden atención a través del área de psicología, a fin de contener a la niña.

Temas:

Corrientes Embarazo Hospital niña nena Abuso
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