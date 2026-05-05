 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Un municipio entrerriano eximirá el 100% de intereses por deudas municipales y multas: las condiciones

Un municipio entrerriano lanzó una medida de alivio fiscal que permite la condonación del 100% de intereses en deudas municipales y multas para regularizar obligaciones.

5 de Mayo de 2026
También hay beneficio en cuotas.
También hay beneficio en cuotas.

REDACCIÓN ELONCE

Un municipio entrerriano lanzó una medida de alivio fiscal que permite la condonación del 100% de intereses en deudas municipales y multas para regularizar obligaciones.

Un municipio entrerriano puso en marcha una medida de fuerte impacto fiscal que permitirá la condonación del 100% de los intereses en deudas municipales y multas, con el objetivo de facilitar la regularización de obligaciones por parte de los contribuyentes.

 

La iniciativa, impulsada por el gobierno municipal de Concordia, busca ofrecer un alivio económico en un contexto de dificultades financieras y promover el pago voluntario de tributos atrasados.

La disposición alcanza a distintas obligaciones locales, entre ellas tasas, servicios y sanciones administrativas. De esta manera, los vecinos que mantengan deudas podrán acceder a un esquema de beneficios que reduce significativamente el monto total a abonar, ya que elimina por completo los intereses resarcitorios acumulados.

 

Beneficios y modalidades de adhesión

El esquema establece que quienes cancelen sus deudas al contado podrán acceder a la condonación del 100% de los intereses, lo que representa el mayor beneficio dentro del régimen excepcional.

 

En tanto, también se contemplan planes de pago en cuotas con reducción parcial de intereses, lo que amplía las alternativas para quienes no puedan cancelar la totalidad de la deuda en un solo pago.

El programa estará vigente hasta el 31 de julio de 2026, plazo durante el cual los vecinos podrán adherirse y regularizar sus obligaciones bajo las condiciones establecidas por la normativa municipal.

 

Alcance de la medida y condiciones

La condonación del 100% de intereses de deudas municipales y multas alcanza a tributos como tasas inmobiliarias, servicios públicos y sanciones emitidas por el juzgado de faltas local. También incluye la posibilidad de regularizar deudas en instancia administrativa o judicial.

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán cancelar la totalidad del capital adeudado o adherirse a un plan vigente dentro de las condiciones previstas.

 

En tanto, quienes opten por formalizar un convenio de pago de hasta tres cuotas podrán obtener una reducción de hasta el 50% sobre esos intereses, siempre bajo las condiciones que establezca el organismo fiscal.

 

El incumplimiento de los pagos pactados implicará la pérdida automática del beneficio.

Temas:

Concordia deudas Multas intereses condonación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso