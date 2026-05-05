Un municipio entrerriano eximirá el 100% de intereses por deudas municipales y multas: las condiciones

Un municipio entrerriano puso en marcha una medida de fuerte impacto fiscal que permitirá la condonación del 100% de los intereses en deudas municipales y multas, con el objetivo de facilitar la regularización de obligaciones por parte de los contribuyentes.

La iniciativa, impulsada por el gobierno municipal de Concordia, busca ofrecer un alivio económico en un contexto de dificultades financieras y promover el pago voluntario de tributos atrasados.

La disposición alcanza a distintas obligaciones locales, entre ellas tasas, servicios y sanciones administrativas. De esta manera, los vecinos que mantengan deudas podrán acceder a un esquema de beneficios que reduce significativamente el monto total a abonar, ya que elimina por completo los intereses resarcitorios acumulados.

Beneficios y modalidades de adhesión

El esquema establece que quienes cancelen sus deudas al contado podrán acceder a la condonación del 100% de los intereses, lo que representa el mayor beneficio dentro del régimen excepcional.

En tanto, también se contemplan planes de pago en cuotas con reducción parcial de intereses, lo que amplía las alternativas para quienes no puedan cancelar la totalidad de la deuda en un solo pago.

El programa estará vigente hasta el 31 de julio de 2026, plazo durante el cual los vecinos podrán adherirse y regularizar sus obligaciones bajo las condiciones establecidas por la normativa municipal.

Alcance de la medida y condiciones

La condonación del 100% de intereses de deudas municipales y multas alcanza a tributos como tasas inmobiliarias, servicios públicos y sanciones emitidas por el juzgado de faltas local. También incluye la posibilidad de regularizar deudas en instancia administrativa o judicial.

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán cancelar la totalidad del capital adeudado o adherirse a un plan vigente dentro de las condiciones previstas.

En tanto, quienes opten por formalizar un convenio de pago de hasta tres cuotas podrán obtener una reducción de hasta el 50% sobre esos intereses, siempre bajo las condiciones que establezca el organismo fiscal.

El incumplimiento de los pagos pactados implicará la pérdida automática del beneficio.