Deberán pagar una multa de $6 millones por cazar de manera ilegal en un parque nacional

Tres hombres deberán pagar una multa de 6 millones de pesos por cazar un guanaco, especie protegida, en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
Un juez federal homologó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba en una causa por caza furtiva de fauna silvestre ocurrida dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén. La medida alcanzó a tres hombres imputados por haber disparado y faenado un ejemplar de guanaco, especie protegida por la normativa ambiental vigente.
La resolución fue dictada el 30 de diciembre por el juez con funciones de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani, durante una audiencia de formalización de la investigación. El acuerdo fue presentado por el fiscal federal de la Sede Fiscal Descentralizada Zapala, Juan Manuel García Barrese, y se encuadró en el artículo 76 bis del Código Penal de la Nación.
En el marco de la probation, los imputados asumieron el compromiso de abonar una multa total de seis millones de pesos. Cada uno deberá donar dos millones de pesos, que serán pagados en tres cuotas consecutivas, a la Fundación Civil Ñacurutú, una red dedicada al rescate y atención de fauna silvestre que actúa en San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y zonas aledañas, y que coopera con el Refugio Aluminé.
Además del pago económico, los tres hombres deberán realizar un curso de concientización sobre caza ilegal de fauna silvestre. En particular, deberán completar el Curso de Zoología dictado por el Instituto Edutin Academy, con una duración de seis meses y certificación final.
El acuerdo también estableció una inhabilitación especial voluntaria por el término de un año para la adquisición y el uso de cualquier tipo de armas de fuego. Asimismo, los imputados deberán entregar, en caso de poseerlos, los permisos de caza correspondientes.
La suspensión de juicio a prueba fue fijada por el plazo de un año. Durante ese período, los acusados deberán cumplir con todas las reglas de conducta impuestas. Finalizado el término, el juez evaluará si corresponde dictar el sobreseimiento y la extinción de la acción penal.
En cuanto a los bienes secuestrados, se dispuso que, una vez abonada la primera cuota de la multa, se devolverá a uno de los imputados la camioneta Chevrolet S10 negra que había sido incautada el día del hecho.
El caso
El episodio ocurrió el 8 de octubre de 2025, cuando un comisario retirado de la Policía de Neuquén denunció haber visto a varias personas faenando guanacos en cercanías de la Ruta Provincial Nº63, a la altura del paraje El Chenque, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, departamento Los Lagos.
Tras la denuncia, guardaparques y personal policial acudieron al lugar y encontraron una camioneta Chevrolet S10 negra con tres ocupantes y restos recientes de un guanaco. En el vehículo y en mochilas se hallaron cortes de carne, cuchillos, otros elementos de caza y una vaina servida calibre .223. Posteriormente, uno de los imputados entregó voluntariamente el rifle utilizado, que fue remitido al Registro Nacional de Armas para su destrucción.