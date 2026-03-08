Muerte de jóvenes en Ruta 32: “Queremos que se haga justicia", exigieron en Crespo

Más de 80 personas se congregaron anoche en Plaza Sarmiento de Crespo, sobre el playón principal, para exigir justicia por la muerte de Juan Carlos Müller De Campos y Sasha Grandoli Riquelme en el siniestro vial ocurrido el pasado domingo 7 de diciembre de 2025, sobre Ruta 32.

"Justicia por Sasha y Nego" fueron las banderas que encabezaron una marcha que se desarrolló alrededor de la plaza principal de la ciudad. A pedido de las organizadoras, caminaron por las veredas, para no interrumpir el tránsito. "En silencio y pacífica", fue la indicación que invitó a plasmar con esa acción, el pedido público a las autoridades judiciales.

"Esta marcha es para que se revea el caso. Que esta persona no quede libre como lo está en este momento, disfrutando de su familia, mientras nosotros estamos con la ausencia -tanto de Sasha, mi hija; como de Nego, sus hermanos y sus papás a la distancia", manifestó Pierina Riquelme, una mamá conmovida por el dolor. Estuvo acompañada a cada lado suyo, por una hermana del joven, ambas con las incontenibles lágrimas, que les impidieron expresarse públicamente.

Pierina agregó: "Quiero agradecer a todos los que nos acompañan esta noche. De corazón, muy agradecidas. Queremos que se haga justicia y que esto no quede olvidado como otros casos anteriores", remarcó a Estación Plus Crespo.

Imágenes de la movilización por justicia en Crespo

Movilización en Crespo (foto Estación Plus Crespo)

Cómo ocurrió el choque fatal en la ruta 32

El siniestro se produjo el domingo 7 de diciembre, por la noche, a la altura del kilómetro 24,5 de la ruta 32, entre Seguí y Viale. Agustín Bikkesbakker, de 42 años, conducía una camioneta Volkswagen Amarok en dirección a Crespo y circulaba en el mismo sentido que los dos jóvenes que viajaban en motocicleta: Juan Carlos Müller De Campos, de 18 años, y Sasha Grandoli Riquelme, de 19.

Ambos fallecieron en el lugar del hecho. Según se informó, en el momento del impacto las condiciones meteorológicas eran adversas, con abundante lluvia y escasa visibilidad. La zona no contaba con iluminación y no hubo testigos presenciales directos del choque.

Sasha Grandoli Riquelme y Juan Carlos Müller De Campos, víctimas de trágico accidente en Ruta 32

Entre las hipótesis bajo estudio se encuentra la posibilidad de un intento de sobrepaso previo al impacto. Algunos testimonios recogidos aportaron indicios para evaluar esa línea investigativa, aunque todavía no se cuenta con elementos firmes que la confirmen. La Fiscalía tampoco descartó otras posibilidades vinculadas a la visibilidad reducida y a la dinámica del tránsito en el tramo.

Bikkesbakker, oriundo de Roque Sáenz Peña (Chaco) -tras la audiencia judicial por el fatal choque- alquiló una vivienda en Paraná para permanecer a disposición de la Fiscalía.