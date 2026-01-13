 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Estaba de visita en Santa Clara

Era jinete y estaba radicado en Francia el hombre que murió por el meteotsunami  

El hombre de 29 años estaba pescando en una escollera cuando una crecida repentina del mar lo golpeó contra las rocas. Era de Mar del Plata y estaba visitando a su familia.

13 de Enero de 2026
Yair Amir Manno Núñez
Yair Amir Manno Núñez Foto: Clarín

El meteotsunami, fenómeno meteorológico extremo que sorprendió este lunes a la costa de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, se cobró la vida de un ciudadano argentino de 29 años.

 

La víctima, identificada como Yair Amir Manno Núñez, se encontraba de visita en la región para pasar tiempo con su familia en Mar del Plata, de donde era oriundo, luego de vivir varios años en el exterior.

Según los primeros reportes, el joven se encontraba en la zona de escolleras acompañado por su novia, de nacionalidad francesa, y dos amigos. Allegados señalaron que no sabía nadar y estaba realizando tareas de pesca cuando fue sorprendido por el fenómeno conocido como meteotsunami: una variación brusca de la presión atmosférica que genera una "súper ola" o crecida repentina del nivel del mar.

El impacto del agua fue de tal magnitud que lo arrojó violentamente desde la estructura de piedra hacia el mar. El golpe contra las rocas resultó fatal; a pesar de la llegada de los servicios de emergencia y los intentos de asistencia, el joven perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.

 

Una vida dedicada a la equitación

Manno Núñez llevaba ocho años radicado en Europa, donde se desempeñaba profesionalmente como jinete de caballos. Había regresado a la Argentina apenas unos días antes del trágico episodio para reencontrarse con sus seres queridos en lo que debía ser un viaje de descanso y afecto junto a su pareja.

Investigación sobre el meteotsunami

Las autoridades de Defensa Civil y expertos en climatología analizan el suceso, que describieron como un evento atípico de gran potencia. Estos meteotsunamis, a diferencia de los tsunamis sísmicos, son provocados por tormentas o frentes de aire muy fuertes que empujan el agua hacia la costa de manera veloz y destructiva.

 

La causa quedó bajo investigación judicial para terminar de reconstruir la mecánica del accidente, mientras la comunidad de Santa Clara y Mar del Plata permanece conmocionada por la fatalidad del evento.

