Qué es un meteotsunami y por qué creen que afectó a la Costa Atlántica fue la pregunta que comenzó a circular tras el impactante episodio ocurrido durante la tarde del 12 de enero en las playas de Santa Clara del Mar y Mar del Plata. Una ola de gran tamaño avanzó de manera repentina sobre la costa, sorprendió a turistas y residentes, provocó la muerte de una persona y dejó más de treinta heridos, además de obligar a evacuar sectores del frente costero.

El hecho generó un amplio despliegue de los servicios de emergencia y abrió un debate entre especialistas sobre las posibles causas. De acuerdo a los primeros análisis, el evento no habría tenido origen sísmico ni estaría vinculado a un terremoto submarino, como sucede en los tsunamis tradicionales, sino que podría tratarse de un fenómeno de origen atmosférico.

En ese sentido, el licenciado en Ciencias de la Atmósfera y Matemático de la UBA, Eduardo Piacentini, exdirector del Departamento de Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que el fenómeno aún se encontraba en estudio. “Una primera explicación pudiera ser debido no a un movimiento marino, sino a un efecto violento y de muy corta duración de diferencia brusca de presión entre la masa de aire superficial y la presión sobre la superficie del mar”, advirtió en diálogo con Infobae.

El especialista aclaró que, si bien podría denominarse “meteotsunami”, hasta el momento no existía una confirmación científica definitiva. “Podría denominarse meteotsunami, pero no tiene al momento verificación científica”, remarcó, dando cuenta de la complejidad que implica identificar con precisión este tipo de eventos.

Un evento imprevisible

Desde Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, el titular del área, Fabián García, coincidió en destacar el carácter excepcional del episodio. “Esto es un evento imprevisible, son olas vagabundas, mini tsunamis, que no tienen causas confirmadas por la ciencia y tampoco se sabe si puede volver a ocurrir”, declaró al canal TN.

El funcionario recordó que un fenómeno similar se había registrado dos o tres años atrás en Mar del Plata, durante la noche, aunque en aquella oportunidad no se habían reportado heridos. Tras el episodio del 12 de enero, el operativo incluyó el relevamiento de las personas afectadas en centros de salud y el mantenimiento de un estado de alerta en otras localidades de la Costa Atlántica.

Qué es un meteotsunami

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) define a los meteotsunamis como grandes olas generadas por perturbaciones atmosféricas, asociadas a tormentas intensas, frentes fríos o cambios bruscos de presión. A diferencia de los tsunamis sísmicos, estos fenómenos se originan por fluctuaciones rápidas en la presión del aire que se desplazan sobre la superficie del océano.

Según la NOAA, cuando estas perturbaciones viajan a una velocidad similar a la de las olas marinas, pueden transferir energía al agua y generar un efecto de amplificación. Este proceso se intensifica al llegar a zonas de plataforma continental poco profunda, bahías o entradas costeras, donde la ola puede crecer de manera repentina.

Los meteotsunamis pueden alcanzar alturas superiores a 1,80 metros y recorrer largas distancias, afectando extensos tramos de costa. La entidad advierte que su identificación resulta compleja, ya que sus efectos pueden confundirse con marejadas provocadas por el viento o incluso con tsunamis de origen sísmico.

Dificultades para su predicción

Este tipo de fenómenos comparte algunas similitudes con los seiches, oscilaciones del nivel del agua en cuencas cerradas. Sin embargo, mientras los seiches dependen principalmente del viento, los meteotsunamis responden sobre todo a la presión atmosférica y se inscriben en la misma banda de frecuencia que los tsunamis.

“Los meteotsunamis son grandes olas que los científicos están empezando a comprender mejor”, señala la NOAA, al remarcar que su estudio aún se encuentra en desarrollo. La dificultad para predecirlos radica en que deben coincidir de manera precisa varios factores atmosféricos, como la dirección, velocidad, amplitud y periodicidad de la perturbación, algo poco habitual en la costa argentina.

Aunque suelen ser menos destructivos que los tsunamis sísmicos, los meteotsunamis pueden provocar daños materiales y pérdidas humanas, como quedó en evidencia en el reciente episodio. Por ese motivo, la comunidad científica continúa investigando las condiciones que los originan y los riesgos que representan para las zonas costeras del país.