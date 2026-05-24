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Sociedad

Mendoza implementará el estacionamiento gratuito para veteranos de Malvinas

La Ciudad de Mendoza implementará un sistema de estacionamiento gratuito para los veteranos de la Guerra de Malvinas, un reconocimiento impulsado por la Asociación Cuyana de Veteranos.

24 de Mayo de 2026
Estacionamiento gratuito para veteranos
Estacionamiento gratuito para veteranos

La Ciudad de Mendoza implementará un sistema de estacionamiento gratuito para los veteranos de la Guerra de Malvinas, un reconocimiento impulsado por la Asociación Cuyana de Veteranos.

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza aprobó la ordenanza que estableció la implementación de una oblea de libre estacionamiento destinada a los Veteranos de la Guerra de Malvinas residentes en la provincia.

 

La iniciativa surgió a partir de una solicitud formal presentada por la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas y tuvo como objetivo reconocer y retribuir el compromiso, heroísmo y entrega de quienes defendieron la soberanía argentina en las islas. Desde el cuerpo legislativo destacaron que la medida representó un reconocimiento permanente de la comunidad mendocina y reafirmó el compromiso institucional con la memoria.

 

La normativa permitirá a los beneficiarios acceder al uso gratuito del sistema de estacionamiento medido dentro del ámbito de la capital provincial, bajo determinadas condiciones y requisitos contemplados en el texto aprobado. Entre los principales puntos de la regulación, se dispuso que los veteranos deberán acreditar fehacientemente su identidad y su residencia en Mendoza, poseer la licencia de conducir vigente y presentar la documentación correspondiente del vehículo. Además, la oblea estará vinculada de manera estricta a un dominio específico y su validez quedará sujeta a la reglamentación posterior.

 

El beneficio otorgado por la comuna contemplará hasta un máximo de dos horas de estacionamiento para su uso exclusivo en los sectores habilitados, tanto en la modalidad del sistema tradicional por tarjeta como en el formato digital.

 

Las autoridades aclararon expresamente que la obtención de la oblea especial no autorizará bajo ninguna circunstancia el estacionamiento en lugares prohibidos, paradas de transporte público o sectores reservados para carga y descarga, por lo que los beneficiarios deberán respetar las normas de tránsito vigentes.

 

En paralelo a este beneficio social, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció que a partir del próximo 1 de junio se implementará el Sistema de Estacionamiento Medido tradicional sobre el costado oeste de la avenida San Martín, en el tramo comprendido entre la calle Montevideo y la avenida Las Heras.

Temas:

Guerra de Malvinas estacionamiento medido mendoza estacionamiento gratuito
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