Mejoras edilicias en hospitales y centros de salud: la Provincia avanza con obras en distintas ciudades entrerrianas

El Gobierno de Entre Ríos avanza con un plan sostenido de mejoras en hospitales y centros de atención primaria de toda la provincia, con intervenciones edilicias destinadas a optimizar la infraestructura sanitaria y garantizar mejores condiciones tanto para pacientes como para trabajadores. Las obras se desarrollaron a lo largo de 2025 con financiamiento propio del Ministerio de Salud, que destinó partidas específicas y equipos técnicos para ejecutar los trabajos.

Desde la cartera sanitaria indicaron que el objetivo principal es recuperar espacios, fortalecer la seguridad y mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los establecimientos. Para ello, la Dirección General de Recursos Materiales Hospitalarios y de Centros de Atención Primaria, junto al Departamento Conservación, conformó cuadrillas especializadas que recorren el territorio provincial asistiendo a cada efector según sus necesidades.

Intervenciones en nosocomios

Las tareas alcanzaron a hospitales de diferentes niveles de complejidad, donde se realizaron desde trabajos de mantenimiento general hasta refacciones integrales. En algunos casos se llevaron adelante mejoras exteriores, como pintura de fachadas y reacondicionamiento de accesos, mientras que en otros se avanzó con remodelaciones de sectores internos clave para la atención.

Entre las acciones más relevantes se destacan obras en establecimientos de Paraná, Gualeguaychú, Colón, Federación, Uruguay, Gualeguay, Feliciano y Nogoyá, donde se intervinieron áreas de internación, consultorios, quirófanos y servicios esenciales. En determinados centros se concretaron restauraciones completas de salas quirúrgicas, mientras que en otros se trabaja en la instalación de gas natural por etapas o en la reparación de cubiertas para resolver problemas de filtraciones.

Obras en hospitales.

También se sumaron mejoras específicas como la nueva guardia de Pediatría del hospital Masvernat, proyecto que contó con apoyo técnico de la Dirección General de Arquitectura provincial.

Centros de salud y atención primaria

El plan no solo contempla grandes hospitales, sino que también alcanza a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), fundamentales para la atención barrial y la prevención. En estos espacios se realizaron ampliaciones de consultorios, remodelaciones de salas de espera y mejoras estructurales que permiten ampliar la capacidad de respuesta.

Obras en hospitales.

Las cuadrillas ejecutaron tareas de impermeabilización de techos, colocación de cielorrasos de PVC, renovación de instalaciones eléctricas y reparaciones sanitarias, además de trabajos de albañilería y pintura. Estas acciones buscan poner en valor edificios que, en muchos casos, reciben una alta demanda diaria de vecinos.

Continuidad del plan

Desde el Ministerio de Salud señalaron que el proceso es continuo y que las intervenciones seguirán durante este año en nuevos establecimientos, con reparaciones eléctricas, obras de albañilería y mejoras generales en distintos puntos de la provincia.

De esta manera, el fortalecimiento de la infraestructura en hospitales y centros de salud forma parte de una estrategia integral orientada a mejorar la calidad de atención y a consolidar el sistema público sanitario en todo el territorio entrerriano.