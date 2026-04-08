Mayo tendrá dos fines de semana largos y el calendario de feriados completo de 2026

Después del fin de semana extra largo de Semana Santa, muchos argentinos ya empiezan a pensar en el próximo descanso. Mayo ofrece dos oportunidades para cortar la rutina y organizar una escapada.
Los feriados de mayo en 2026, ofrecen dos oportunidades para cortar la rutina y organizar una escapada, aprovechar para trámites o simplemente descansar sin tener que usar demasiados días de licencia, con tiempo y bien planeados.
En mayo se concentran dos fechas nacionales: el 1° es el Día del Trabajador y el 25 la Revolución de Mayo. Ambos son feriados inamovibles y, según el calendario oficial, generan fines de semana largos, por lo que se plantean para planificar viajes con antelación.
En concreto, los feriados de mayo en 2026 permiten dos puentes largos: el primero comienza el viernes 1° y culmina el domingo 3; el segundo abarca del viernes 25 al domingo 27. Ambos son oportunidades para movilizar el turismo interno, visitar familiares o cumplir trámites que requieren jornada hábil administrativa.
Próximos feriados en mayo
Según el calendario oficial, el próximo feriado será el viernes 1° de mayo por el Día del Trabajador. Al caer viernes, generará un nuevo fin de semana largo de tres días, ideal para viajes o actividades recreativas.
Se trata de una fecha inamovible que conmemora la lucha histórica por los derechos laborales y tiene un fuerte significado a nivel internacional.
Pero mayo no tendrá un solo descanso extendido. El segundo llegará el lunes 25 de mayo, cuando se celebra el Día de la Revolución de Mayo.
En este caso, también se formará otro fin de semana largo, ya que el feriado cae lunes, sumando tres días consecutivos de descanso.
De esta manera, mayo ofrecerá dos oportunidades para cortar la rutina con fines de semana largos, algo que suele impulsar el turismo interno y las escapadas en todo el país.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles:
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional