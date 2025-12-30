Más de 8.500 jóvenes y adultos egresaron de las propuestas de Formación Profesional

Con un total de 8.533 estudiantes, finalizaron en toda la provincia los trayectos de Formación Profesional, correspondientes a distintos perfiles laborales que facilitan la inserción laboral.
Con un total de 8.533 estudiantes, finalizaron en toda la provincia los trayectos de Formación Profesional, correspondientes a distintos perfiles laborales que facilitan la inserción laboral. Las propuestas forman parte de las políticas educativas destinadas a jóvenes y adultos que impulsa el Consejo General de Educación (CGE), con el objetivo de ampliar el acceso a una formación integral vinculada al trabajo y al desarrollo de habilidades laborales.
Las trayectorias formativas se llevaron adelante en centros comunitarios, educativos y laborales de todos los departamentos, abarcando una diversidad de perfiles laborales vinculados a las necesidades productivas y sociales de cada territorio.
"La Formación Profesional es muy importante ya que permite que jóvenes y adultos accedan a saberes calificados, que fortalezcan sus oportunidades de inserción laboral y por sobre todo son iniciativas que acompañan la construcción de sus proyectos de vida", destacó el director de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Blochinger.
Asimismo, el funcionario subrayó que estas propuestas "tienen un fuerte anclaje territorial y cumplen un rol clave en la inclusión educativa y el desarrollo local. Entre ellos, por ejemplo perfiles laborales que han trabajado en refacciones de espacios públicos; otros de tejido y costuras que han confeccionado mantas y cofias para hospitales".