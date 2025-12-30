Están abiertas las inscripciones para los deportes de la Fiesta de la Playa 2026: una grilla llena de adrenalina

La Fiesta Nacional de la Playa 2026 será, sin duda, una celebración para los amantes del deporte en el marco del programa "Playa Olímpica". Con el apoyo del Comité Olímpico Argentino y la colaboración de la Subcomisión de Deportes de la Fiesta Nacional de la Playa y la Municipalidad de Concepción del Uruguay, se confirmó la grilla de eventos deportivos que se llevarán a cabo entre el 10 y el 25 de enero de 2026. Esta vez, no sólo la ciudad entrerriana será sede, sino que también se harán de forma simultánea en Rosario y Mar del Plata.

Los eventos están destinados a todos los públicos y niveles de competencia, con actividades tanto para profesionales como para amateurs. La inscripción ya está abierta, y los organizadores esperan una gran participación en cada una de las competencias programadas. En este contexto, la subcomisión de deportes, junto con la Dirección de Deportes, ha trabajado para ofrecer una variada propuesta que incluye deportes de playa, actividades acuáticas y competencias en tierra.

Cronograma completo de eventos deportivos

El cronograma de actividades se inicia el 10 de enero con el Torneo de Beach Voley de Cuartetas tanto femenino como masculino, fiscalizado por la Agrupación de Beach Voley y la Dirección de Deportes. Ese mismo día, también se realizará la Lucha de Playa y la Regata de Optimist, una competencia náutica que atraerá a los amantes de los deportes de agua. Además, habrá un Torneo de Handball de Playa y la ya clásica Pesca Deportiva Nocturna, que promete emocionar a los pescadores locales y visitantes.

En los días siguientes, la agenda continuará con el Torneo de Tejo por Parejas (11 de enero), así como el esperado 35º Seven Internacional de Rugby de Playa 2026 el 17 de enero. Durante este evento, los equipos de rugby demostrarán su destreza en la arena, en lo que se considera una de las competencias más destacadas de la Fiesta. Para los entusiastas de los deportes acuáticos, el Canotaje Short Race K1 y K2 Mixto también será una de las competencias más importantes del evento, programada para los días 17 y 18 de enero.

Actividades de exhibición y más deportes para todos

Además de las competencias, se llevarán a cabo exhibiciones de Wushu Kung Fu el 17 de enero, un evento que promete cautivar al público con las demostraciones de esta arte marcial milenaria. En los últimos días del evento, se realizará el Torneo de Ajedrez Fiesta de la Playa (24 y 25 de enero), donde los amantes de la estrategia podrán demostrar sus habilidades frente a jugadores de todo el país.

Otro de los grandes atractivos será el Encuentro de Deportes Adaptados (24 de enero), una iniciativa inclusiva que permitirá la participación de personas con discapacidad en una jornada deportiva única. Además, habrá exhibiciones de Padel Arena y Deportes Náuticos que estarán abiertas a todo el público para disfrutar sin necesidad de competir.

La lista en detalle

10/01 Y 11/01 TORNEO DE "BEACH VOLEY DE CUARTETAS" FEMENINO Y MASCULINO Fiscaliza Agrupaciòn de Beach Voley y Dirección de Deportes –

Contacto 3442549317/454532

10/01 TORNEO DE "LUCHA DE PLAYA"

Fiscaliza Escuela de Lucha Olímpica del Club Bajada Grande – Contacto 3442641999

10/01 "REGATA DE OPTIMIST"

Fiscaliza Yacht Club Entrerriano – Contacto 3442479736

10/01 Y 11/01 TORNEO "HANDBALL DE PLAYA"

Fiscaliza Dirección de Deportes, CEF Nº 3 y F.E.H. - Contacto 3442454532/648799

10/01 "PESCA DEPORTIVA NOCTURNA"

Fiscaliza Club de Pesca "Martín Pescador" – Contacto 3442518158

11/01 TORNEO DE "TEJO POR PAREJAS"

Fiscaliza Agrupación de Tejo "El Trencito" – Contacto 3442541247

17/01 "35º SEVEN INTERNACIONAL DE LA PLAYA DE RUGBY 2026".

Fiscaliza Club Universitario – Contacto 3442478750

17/01 Y 18/01 COMPETENCIAS DE CANOTAJE "SHORT RACE" K1 Y K2 MIXTO Coordinadora Magdalena Garro – Contacto 3442501313

17/01 "HOCKEY ARENA MIXTO" Fiscaliza Club Tomás de Rocamora – Contacto 3434733746

17/01 "REGATAS DE VELEROS".

Fiscaliza Yacht Club Entrerriano – Contacto 3442479736

17/01 EXHIBICIÒN DE "WUSHU KUNG FU" PLAYA OLÌMPICA

Fiscaliza Federaciòn Argentina – Contacto 1133265920

18/01 DEPORTES NAÚTICOS

Coordina Asociación Uruguayense de Kitesurf y Windsurf – Contacto 3442612988

24/01 Y 25/01 TORNEO DE AJEDREZ FIESTA DE LA PLAYA

Fiscaliza Taller Municipal de Ajedrez – Contacto 3442480875

24/01 Y 25/01 TORNEO DE "FUTBOL PLAYA FEMENINO"

Fiscaliza Dirección de Deportes – Contacto 3442520210

24/01 Y 25/01 TORNEO DE "BEACH NEWCOM"

Fiscaliza Liga de Newcom CDU – Contacto 3442646837

24/01 "ENCUENTRO DE DEPORTES ADAPTADOS"

Coordina: Escuela Municipal de Deportes Adaptados – Contacto 3442453480

24/01 Y 25/01 EXHIBICIÒN DE PADEL ARENA Y DEPORTES NÁUTICOS