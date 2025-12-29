Explota la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay: Luck Ra arrasa en la venta de entradas

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta Nacional de la Playa se va a desarrollar del 14 al 18 de enero de 2026 en Concepción del Uruguay. Luck Ra lidera la venta de entradas y ya está próximo a agotar el sector principal de plateas.
La Fiesta Nacional de la Playa se va a desarrollar del 14 al 18 de enero de 2026 en Concepción del Uruguay. Y este martes 23 de diciembre se inició la venta de entradas anticipadas y plateas a partir de las 14 hs. en distintos puntos de venta.
La presencia de figuras como Topa y Pim Pau para un público infantil ha despertado un gran interés. Mientras que artistas reconocidos como, Las Pelotas, Damas Gratis, La Joaqui, Dj Alan Gómez y Luck Ra generan gran entusiasmo en el público.
Luck Ra lidera la venta de entradas y ya está próximo a agotar el sector principal de plateas. El cantante cordobés pisa fuerte en esta nueva edición de la Fiesta de la Playa, siendo uno de los más solicitados por el público.
Las entradas continúan a la venta en la web www.1000tickets.com.ar al igual que en los distintos puntos de venta. Así mismo, una vez agotado el sector principal de plateas, se irán habilitando nuevos sectores para la venta.
Dónde conseguir entradas
Los puntos de venta habilitados en Concepción del Uruguay son los siguientes:
De lunes a domingo de 10:00 a 14:00 horas:
-Oficina de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano)
De lunes a domingo de 14:00 a 20:30 horas:
-Predio Multieventos (Belgrano y Maipú)
De lunes a domingo de 14:00 a 20:30 horas:
-Costanera Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – Pl. baja)
Continúa también activa la venta a través de Whatsapp, de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, enviando tu mensaje al 351-3248-545.
Recordamos que los días 31 de diciembre del 2025 y 01 de enero del 2026 queda suspendida la venta presencial y sólo podrán comprarse entradas y plateas a través de la web www.1000tickets.com.ar .
Valores de las entradas
Los diferentes sectores de plateas se irán habilitando parcialmente a medida que se vendan las ubicaciones.
Miércoles 14 de enero: PIM PAU + TOPA
Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $12.000,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 13/01/26): $15.000,00
En el Predio (día del show 14/01/26): $18.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A2: $10.000,00
Jueves 15 de enero: LAS PELOTAS - SIN PLATEAS
Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 14/01/26): $20.000,00
En el Predio (día del show 15/01/26): $24.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
SIN PLATEAS
Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS
Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 15/01/26): $20.000,00
En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A2: $17.000,00
Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI
Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $16.500,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 16/01/26): $20.000,00
En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A2: $17.000,00
Domingo 18 de enero: LUCK RA
Anticipadas Pre-venta 1 (hasta el 05/01/26): $20.000,00.
Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 17/01/26): $24.000,00
En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.
Menores de doce (12) años: $2.500,00.
PLATEAS Sector A2: $22.000,00
Beneficio para clientes del Banco Entre Ríos
Gracias a los convenios firmados entre la Fiesta de la Playa y Banco Entre Rïos, los que posean tarjeta de crédito de esta entidad bancaria podrán pagar sus entradas y plateas hasta en 6 cuotas sin interés. Este beneficio está disponible sólo para la venta en puntos de venta presenciales y con tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos.
