La Municipalidad recupera el Palacio con personal estatal formado en técnicas de restauración

La restauración del Palacio Municipal de Paraná con personal capacitado avanzó en el marco de un proyecto impulsado por la Municipalidad que combinó técnicas tradicionales, un enfoque artesanal y la formación específica de trabajadores estatales para recuperar la fachada del edificio histórico, con más de un siglo de antigüedad.
Según se detalló, las tareas se desarrollaron sobre el frente del Palacio Municipal y tuvieron como objetivo principal devolverle su estética original, respetando los materiales y métodos constructivos propios de la época en que fue edificado. La intervención fue ejecutada íntegramente por empleados municipales que recibieron capacitación específica para trabajar sobre un inmueble de alto valor patrimonial.
La directora de Patrimonio Urbano Arquitectónico, Mariana Melhem, destacó el carácter inédito de la iniciativa y remarcó que “es la primera vez que se está haciendo un trabajo de esta naturaleza y se hace con personal municipal capacitado para intervenir en el edificio utilizando materiales tradicionales, respetando así el carácter original del Palacio”.
Al respecto, la arquitecta subrayó además la importancia del enfoque elegido para la obra. Señaló que “es clave que la intervención se realiza con personal municipal formado, necesitamos que haya mano de obra capacitada y generar un vínculo entre el personal y el lugar en donde está trabajando”. En ese sentido, afirmó que este proceso permitió “conservarlo y transformarlo positivamente, con la garantía de darle continuidad a la vida del edificio, así como mantener o retrasar su envejecimiento”.
Articulación con la universidad y trabajos estructurales
La planificación de la restauración se apoyó en un trabajo conjunto entre el Estado municipal y la universidad pública. Melhem explicó que la intervención se definió a partir de un estudio realizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Santa Fe, que evaluó las condiciones de sustentabilidad del Palacio Municipal.
Ese relevamiento permitió determinar el estado estructural del edificio histórico y establecer las prioridades de intervención. Entre las tareas ejecutadas se incluyeron reparaciones de desagües pluviales, trabajos sobre la fachada y la recuperación de elementos arquitectónicos como columnas y balcones. Además, se avanzó en el reemplazo de ornamentos y molduras deterioradas por el paso del tiempo.
El proyecto se desarrolló de manera colaborativa entre distintas áreas del Municipio, con la participación de la Unidad Ejecutora Municipal, Servicios Públicos y Patrimonio Urbano Arquitectónico. En representación de la UEM participó Florencia Barzan, mientras que por el área de Servicios Públicos lo hizo Melina Guerra.
Capacitación y técnicas tradicionales
El director de la Coordinación de Mantenimiento del Edificio Municipal, Gonzalo Cornejo, explicó que fueron seis los empleados municipales capacitados que trabajaron directamente en la restauración. Detalló que las tareas comenzaron a principios de año e incluyeron la limpieza integral de la fachada, el armado del andamio y una serie de trabajos preliminares antes de avanzar con la intervención principal.
Por su parte, el coordinador del Palacio Municipal, Marcelo Colman, se mostró optimista respecto del resultado final de la obra. “La fachada va a quedar espectacular porque los chicos se capacitaron. No se está restaurando solo para que quede bonito, sino para que se asemeje a lo que era antes”, expresó.
El especialista en técnicas de restauración Stephan Descours resaltó el uso de materiales tradicionales como la cal y la arena, y explicó que “se usaron desde el principio para volver a algo original”. Además, elogió el trabajo del equipo municipal al afirmar que “lograron algo que es muy difícil y no es nada simple”.
Descours también valoró el proceso de formación desarrollado durante la obra y destacó que los trabajadores municipales “aprendieron técnicas específicas para la restauración, incluyendo la creación de moldes y la preparación de mezclas especiales”, conocimientos que consideró fundamentales para la conservación del patrimonio arquitectónico a largo plazo.