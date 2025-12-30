 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Emitieron recomendaciones para cuidar la salud bucodental en las fiestas de fin de año

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección de Odontología, emitió recomendaciones para proteger la salud bucal durante las fiestas de fin de año, ante el mayor consumo de alimentos dulces y bebidas ácidas que pueden generar molestias o complicaciones odontológicas.

30 de Diciembre de 2025
Alimentos como los turrones, garrapiñadas y frutos secos, al ser duros y pegajosos, pueden dañar los dientes. Es importante consumirlos con moderación y ser cautelosos al masticarlos para evitar fracturas o problemas dentales. Además, las bebidas ácidas, como los cócteles o jugos cítricos, pueden perjudicar el esmalte dental, provocando mayor sensibilidad y riesgo de caries. Se recomienda reducir la ingesta de estos productos y, en caso de consumirlos, beber agua después para neutralizar los ácidos y evitar su acumulación en la boca.

 

Para prevenir problemas bucales, es fundamental mantener una buena higiene dental. Se sugiere cepillarse los dientes después de cada comida y usar hilo dental para eliminar restos de alimentos. También es recomendable llevar un cepillo o enjuague bucal durante las celebraciones y reuniones sociales para mantener la boca limpia, especialmente después de consumir productos dulces o pegajosos. De esta forma, se protege la salud dental y se previenen las caries y otros problemas relacionados con la acumulación de placa.

 

Otro consejo importante es evitar usar los dientes para abrir botellas, frascos o paquetes. Aunque es común recurrir a la dentadura para estas tareas, este hábito puede provocar daños graves, como fracturas o desplazamientos. En lugar de poner en riesgo las piezas dentales, es mejor utilizar las herramientas adecuadas para abrir los envases y así evitar accidentes odontológicos innecesarios.

 

En caso de tener ortodoncia, se requiere prestar mayor atención ya que los alimentos duros, como los turrones, pueden despegar los brackets, y los alimentos pegajosos pueden quedar adheridos a los aparatos. Es importante evitar morder directamente turrones duros y tener especial cuidado con la limpieza.

 

Para quienes tienen implantes dentales, es esencial recordar que, aunque son resistentes, no son indestructibles; por eso es importante evitar morder de manera directa alimentos duros, ya que podría afectar su integridad. Además, la higiene alrededor de los implantes es crucial para evitar infecciones. Y en caso de notar inflamación o sangrado, es fundamental acudir rápidamente al dentista.

Temas:

fiestas de fin de año alimentos
