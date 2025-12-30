Realizan trabajos de verificación en cañerías de agua potable de la zona este de Paraná

A raíz de estas intervenciones, se podrían registrar casos de baja presión del suministro, en algunos sectores que mediante sistema de bombeo, son atendidos desde los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago.
Agua potable en Paraná. Personal municipal de Obras Sanitarias inició, en las primeras horas de este martes, una serie de tareas en las redes de impulsión y de distribución que atraviesan calle Darwin, entre Blas Parera y Gobernador Manuel Crespo. En ese sector se encuentran emplazados un caño de impulsión de 630 milímetros, que une la planta potabilizadora Echeverría con el centro de distribución Lola Mora, y un conducto de distribución que abastece a esa zona, de 125 milímetros.
Para detectar el origen de una pérdida se hará el descubrimiento de ambos conductos y la verificación de su estado y funcionamiento, indicaron fuentes municipales.
A raíz de estas intervenciones, se podrían registrar casos de baja presión del suministro, en algunos sectores que mediante sistema de bombeo, son atendidos desde los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago.
Desde Lola Mora podría resultar afectada la zona comprendida entre avenida Almafuerte, Blas Parera, calles Churruarín hasta Pedro Londero.
En tanto que desde Parque del Lago podría abarcar sectores del área situada entre avenida Almafuerte, calles Artigas, Salvador Caputo hasta Lisandro de la Torre, y zonas aledañas.
Según indicaron fuentes municipales, se estima que la labor se extenderá hasta horas de la tarde.
Se recomienda a los usuarios de ambas zonas extremar los cuidados del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite su disponibilidad para las actividades esenciales del hogar.
Respecto de la prestación del servicio en el resto de las áreas de la zona este atendidas por sistema de gravedad, desde los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago, se continúa operando y abasteciendo a los hogares a través del otro caño de impulsión –de 900 milímetros– que transporta el suministro desde la planta Echeverría.