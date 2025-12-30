Entre Ríos participó del XXIII Encuentro del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas

La provincia de Entre Ríos participó del XXIII Encuentro del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, realizado los días 18 y 19 de diciembre.
La provincia de Entre Ríos participó del XXIII Encuentro del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, realizado los días 18 y 19 de diciembre en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En representación del Gobierno provincial, estuvo presente el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, a través de su coordinadora y Punto Focal Provincial, Silvina Calveyra, quien participó en su carácter de consejera ante el organismo federal.
El Consejo Federal está integrado por representantes de los distintos poderes del Estado, entre ellos los ministerios nacionales, un representante por cada provincia, la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y organizaciones de la sociedad civil. La apertura del encuentro estuvo a cargo del viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, junto a autoridades nacionales y consejeros provinciales.
Durante el desarrollo del orden del día, se abordaron diversos temas, entre los que se destacó la definición de la continuidad de las organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Federal, así como la presentación de los informes elaborados por las Comisiones Permanentes. Entre ellas, las comisiones para la Supervisión de la Unidad de Bienes Embargados y Sujetos a Decomiso; para la Persecución y Sanción de los responsables del delito de trata de personas; para la Prevención del delito; para la Protección y Asistencia a las Víctimas; y para la Confección del Informe Anual, dando continuidad al trabajo desarrollado y al posterior debate en sesión plenaria.
En ese marco, Calveyra explicó que durante la sesión plenaria se establecieron criterios vinculados a la restitución directa de derechos a las víctimas, en el contexto del nuevo mecanismo que reemplaza al fondo fiduciario, el cual depende del Ministerio de Justicia de la Nación y busca dotar de mayor operatividad y agilidad a los procedimientos de restitución.
Asimismo, destacó los avances alcanzados en materia de asistencia a víctimas, particularmente a partir del trabajo conjunto con los Puntos Focales Provinciales, en relación con los procedimientos administrativos consensuados hasta la firma del convenio que permitirá poner definitivamente en vigencia el programa nacional de asistencia "Restituir Derechos", bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación.
Cabe recordar que dicho programa contempla una asistencia económica directa por un período de tres meses, prorrogable por única vez, equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil, así como una segunda línea orientada al acompañamiento para la inclusión laboral y social, equivalente a medio Salario Mínimo Vital y Móvil por el mismo período.
Finalmente, la funcionaria subrayó que la trata de personas constituye un delito dinámico y en constante transformación, que modifica sus modalidades de captación y explotación a medida que se profundizan las acciones de persecución. En ese sentido, señaló la creciente utilización de nuevas tecnologías, aplicaciones, plataformas digitales, streaming y juegos online como herramientas de captación, y destacó que desde la gestión provincial se vienen fortaleciendo las acciones de prevención, detección de indicadores y alertas tempranas en todo el territorio entrerriano, con recorridas en los 17 departamentos de la provincia.
"La gestión del Gobierno provincial ha colocado entre las prioridades de su agenda la prevención, persecución y combate del delito de trata de personas y delitos conexos, lo que nos permite desarrollar políticas públicas integrales y con abordaje especializado en delitos complejos, compromiso que quedó reflejado en este XXIII Encuentro del Consejo Federal", concluyó Calveyra