Fiesta del Mate: inscriben a entidades deportivas para formar parte del Patio Gastronómico

Las entidades deportivas pudieron inscribirse para participar del Patio Gastronómico de la próxima Fiesta Nacional del Mate. Desde el Municipio destacaron que la propuesta buscó fortalecer los recursos de los clubes y ordenar la organización del evento.
La inscripción de entidades deportivas para la Fiesta del Mate quedó habilitada con el objetivo de que los clubes formen parte del tradicional Patio Gastronómico en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Mate, que se realizará los días 6 y 7 de febrero de 2026.
Desde este martes 30 de diciembre de 2025 y hasta el viernes 2 de enero de 2026 inclusive, las instituciones interesadas pudieron completar el formulario de preinscripción dispuesto por la organización. La convocatoria estuvo dirigida a entidades deportivas locales, que año tras año participan del evento y encuentran en este espacio una oportunidad para recaudar fondos y fortalecer su funcionamiento.
Desde el Municipio remarcaron que la iniciativa se enmarcó en una política de articulación con organizaciones sociales y deportivas. El jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó la importancia de esta convocatoria y señaló que “desde la gestión, venimos fortaleciendo el trabajo en conjunto con organizaciones y asociaciones civiles”. En ese sentido, subrayó que se trató de “una gran oportunidad de fortalecer los recursos de los clubes de Paraná, con todo lo que esto implica, teniendo en cuenta el rol que estas instituciones tienen en nuestra ciudad”.
Por su parte, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, explicó que la modalidad de preinscripción respondió a la experiencia de la edición anterior. “Teniendo en cuenta la gran demanda de espacios que hubo en la anterior edición es que pensamos en hacer esta preinscripción para tener un parámetro de la cantidad de entidades interesadas para una mejor y más ordenada organización”, informó.
Modalidad y próximos pasos
El formulario de preinscripción, al que se pudo acceder a través del enlace oficial, fue definido como sencillo y de rápida carga. Desde la organización aclararon que completar esta instancia no garantizó automáticamente la obtención de un espacio en el Patio Gastronómico.
La asignación definitiva de los puestos se informó que se realizará en una etapa posterior, cuyos detalles serán comunicados oportunamente a través de la página web del municipio y las redes sociales de la Subsecretaría de Deportes, de la Municipalidad y de la Fiesta Nacional del Mate.
De este modo, la Fiesta del Mate volvió a consolidarse como un evento cultural y popular que, además de su propuesta artística y turística, generó oportunidades concretas para el fortalecimiento de las entidades deportivas locales.
Enlace al formulario: https://forms.gle/yEqwRvxDy5EjtPxx5