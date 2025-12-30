Concejales de Paraná avalaron ordenanza para reducir el impacto de la factura de luz

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza que reduce la contribución municipal incluida en la boleta de electricidad. La medida se enmarcó en un acuerdo con la Provincia y apuntó a aliviar el costo de la factura eléctrica para los usuarios.
La reducción del costo de la factura eléctrica fue el eje central de la ordenanza que el Concejo Deliberante de Paraná sancionó por unanimidad durante la segunda sesión extraordinaria del año, con el objetivo de generar un alivio económico para los usuarios a partir de las facturaciones emitidas desde el 1° de enero de 2026.
La normativa estableció una baja en la alícuota correspondiente a la Contribución Única Municipal para los Servicios Públicos de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, alineando la legislación local con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la provincia de Entre Ríos y más de 60 municipios. Según se indicó, la decisión formó parte de una estrategia conjunta para definir políticas públicas que acompañaran a la sociedad en un contexto económico complejo.
En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante, David Cáceres, explicó cómo impactó la medida en la boleta que reciben los usuarios. “Para que se entienda, los vecinos y vecinas de la ciudad cuando pagan la boleta de la luz, ven dos ítems: uno que es la Tasa de Alumbrado Público, que ya la redujimos cuando votamos la Tributaria hace algunas semanas. Y la Contribución Municipal que, producto de un trabajo coordinado entre provincia y más de 60 municipios, se consensuó reducirla del 8 al 6 por ciento”, detalló.
El titular del cuerpo legislativo aclaró además quién fue el responsable directo de afrontar esa contribución. “El sujeto obligado a pagar esta contribución municipal es la empresa que provee la energía, en este caso Enersa. Pero, incluso así, trabajando con provincia, con la empresa y los municipios se logró este acuerdo que va a hacer que se alivie un poco la carga de nuestros vecinos y vecinas de la ciudad cuando vayan a pagar la boleta de la luz”, explicó Cáceres.
Ahorro energético y planificación a largo plazo
En relación con la sustentabilidad de la medida, el presidente del Concejo destacó que la reducción fue posible gracias a políticas energéticas impulsadas desde el Municipio. “Esta disminución es posible gracias a que venimos trabajando en lo que es el programa Paraná 100% LED, que permite que ahorremos en energía”, señaló.
En ese sentido, agregó que existió previsibilidad financiera para avanzar con la baja de la contribución, teniendo en cuenta obras estratégicas en marcha. “También tenemos la previsibilidad que este año se termine la construcción del Parque Fotovoltaico, posibilitando que Paraná genere energía, que se estima que lo que vamos a producir es lo que consume prácticamente la ciudad en alumbrado público”, sostuvo.
Balance legislativo en un contexto complejo
Cáceres también realizó un balance del trabajo legislativo desarrollado durante el año y valoró el clima político dentro del Concejo Deliberante. Afirmó que, “a pesar del contexto complejo, en términos económicos, sociales y políticos, el Concejo Deliberante de Paraná ha sido un ejemplo de convivencia ciudadana y política”.
Finalmente, destacó el rol de los contribuyentes en la gestión municipal. “Quiero agradecerles a los vecinos, porque gracias a la confianza de ellos, que pagan sus tasas, podemos llevar adelante esta gestión con fondos municipales solamente, y con un presupuesto austero, pero también responsable y eficiente, que nos permite seguir prestando servicios de calidad y planificar obras estratégicas para la ciudad”, concluyó.