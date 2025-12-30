Esclarecieron el crimen de un turista asesinado mientras pescaba en el río Paraná Guazú

Tras seis meses de investigación, fuerzas policiales de Entre Ríos y Buenos Aires realizaron nueve allanamientos que permitieron detener a tres sospechosos por el crimen de un turista asesinado durante un robo mientras pescaba en el río Paraná Guazú.
Luego de seis meses de investigación, fue esclarecido el crimen de un turista asesinado en junio pasado mientras pescaba en el río Paraná Guazú, en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. El avance en la causa se concretó a partir de una serie de allanamientos realizados de manera conjunta por la Policía de Entre Ríos y la Policía bonaerense, que permitieron la detención de tres personas.
La víctima fue identificada como Raúl Antonio Ramírez, de 67 años, quien murió tras recibir un disparo en el pecho durante un asalto. El hecho ocurrió cuando el hombre se encontraba pescando en la costa del delta junto a un amigo, momento en el que ambos fueron abordados por delincuentes armados que se movilizaban en una embarcación tipo tracker.
Según se estableció en la investigación, los atacantes se apoderaron de objetos de valor que tenía Ramírez y luego se dieron a la fuga por el río. El disparo efectuado durante el asalto provocó la muerte del turista en el lugar.
Allanamientos y detenciones
En el marco de la investigación por el homicidio ocurrido en jurisdicción de la localidad bonaerense de Campana, además de tres asaltos registrados en zonas de islas en jurisdicción entrerriana, este lunes se concretaron nueve allanamientos en la provincia de Buenos Aires.
Fuentes policiales explicaron que el hilo conductor de la causa fue el trabajo investigativo desarrollado por la División Investigaciones de Islas del Ibicuy, que permitió relacionar el crimen con otros hechos delictivos ocurridos durante el mes de junio. En ese período se registraron al menos tres asaltos armados en islas de Entre Ríos, cometidos por delincuentes que se desplazaban por vía fluvial, y el fatídico hecho en jurisdicción bonaerense.
Como resultado de los operativos, se logró la detención de tres personas (dos hombres y una mujer) y el secuestro de diversos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos tres escopetas (calibres 28, 16 y 12/70), una carabina calibre .22, aproximadamente 100 municiones, 180 gramos de marihuana, cuchillos, teléfonos celulares y prendas de vestir. Todo el material incautado, junto con los detenidos, quedó a disposición de las fiscalías de las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.
Las autoridades indicaron que la información recolectada durante la investigación fue validada por la Justicia antes de avanzar con los procedimientos. Además, se destacó que la labor coordinada entre ambas fuerzas provinciales permitió avanzar en el esclarecimiento del homicidio y en el desmantelamiento de la banda involucrada.