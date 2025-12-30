El Municipio fortalece la alimentación en 89 comedores comunitarios de Paraná

La secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad incorporó la entrega de proteínas. Este programa se entrega de manera quincenal y alcanza a 89 comedores comunitarios empadronados, con distintos alimentos.
Este programa se entrega de manera quincenal y alcanza a 89 comedores comunitarios empadronados, con distintos alimentos como: puré de tomates, arroz, sal, aceite, calabaza, zanahoria, cebolla, papa. En esta oportunidad se incorporó pollo y huevos, lo que permite fortalecer y diversificar la asistencia alimentaria.
Esta medida amplía las posibilidades de elaboración de menús en los comedores comunitarios, ya que permite la preparación de platos más completos, incorporando alimentos frescos con un alto valor nutricional, garantizando el aporte de proteínas para cientos de familias, vecinos, vecinas, niños y niñas que asisten a estos espacios.
Nancy Arce, referente del merendero-comedor “Los Peques” del barrio Anacleto Medina, al cual asisten más de 140 familias expresó: “quiero destacar que ha sido un buen año, hemos tenido la entrega todos los meses”.
Por su parte, Sandra Godoy, referente del comedor “Cocineros Solidarios Tía Rosa” del barrio Paraná XVI, que asiste a unas 230 familias, señaló: “estoy muy feliz por la convocatoria que siempre nos han hecho y el apoyo que nos han dado. Es la primera gestión que nos ha abastecido de esta manera”.