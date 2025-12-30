 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Desarrollo Humano de la Municipalidad

El Municipio fortalece la alimentación en 89 comedores comunitarios de Paraná

La secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad incorporó la entrega de proteínas. Este programa se entrega de manera quincenal y alcanza a 89 comedores comunitarios empadronados, con distintos alimentos.

30 de Diciembre de 2025
El Municipio fortalece la alimentación en 89 comedores comunitarios.
El Municipio fortalece la alimentación en 89 comedores comunitarios. Foto: (MdP).

La secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad incorporó la entrega de proteínas. Este programa se entrega de manera quincenal y alcanza a 89 comedores comunitarios empadronados, con distintos alimentos.

La secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad incorporó la entrega de proteínas a comedores comunitarios de la ciudad. Permite mejorar el valor nutricional.

 

Este programa se entrega de manera quincenal y alcanza a 89 comedores comunitarios empadronados, con distintos alimentos como: puré de tomates, arroz, sal, aceite, calabaza, zanahoria, cebolla, papa. En esta oportunidad se incorporó pollo y huevos, lo que permite fortalecer y diversificar la asistencia alimentaria.

 

Esta medida amplía las posibilidades de elaboración de menús en los comedores comunitarios, ya que permite la preparación de platos más completos, incorporando alimentos frescos con un alto valor nutricional, garantizando el aporte de proteínas para cientos de familias, vecinos, vecinas, niños y niñas que asisten a estos espacios.

 

Nancy Arce, referente del merendero-comedor “Los Peques” del barrio Anacleto Medina, al cual asisten más de 140 familias expresó: “quiero destacar que ha sido un buen año, hemos tenido la entrega todos los meses”.

 

Por su parte, Sandra Godoy, referente del comedor “Cocineros Solidarios Tía Rosa” del barrio Paraná XVI, que asiste a unas 230 familias, señaló: “estoy muy feliz por la convocatoria que siempre nos han hecho y el apoyo que nos han dado. Es la primera gestión que nos ha abastecido de esta manera”.

Temas:

alimentos Paraná municipalidad desarrollo humano
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso