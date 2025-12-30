Este fin de semana se realizará la Fiesta del Sol y el Río en Valle María

REDACCIÓN ELONCE
Valle María se prepara para recibir a gran cantidad de personas en una nueva edición de la Fiesta del Sol y el Río, que se llevará a cabo el 3 y 4 de enero.
El evento cuenta con una variada cartelera musical, donde se destacan artistas nacionales, provinciales y locales. Entre los principales, se encuentran Mario Pereyra y Pinky, de “Un poco de ruido”, quienes serán los encargados de dar cierre a cada una de las jornadas.
Sebastián Bel, Director General de Turismo de Entre Ríos, destacó ante Elonce la relevancia de esta fiesta en el calendario turístico de la provincia: "Estamos muy contentos porque arranca la temporada de verano con una fiesta muy fuerte, muy importante, en el marco de esta micro región. Va a ser el evento más importante de la costa del Paraná".
“Entre Ríos está muy posicionado con este tipo de eventos y es por eso que los municipios trabajan fuertemente para darle un valor agregado al verano, a la temporada”, agregó.
Por su parte, el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, expresó las expectativas de cara al evento y la gran preparación del municipio para recibir a los turistas: "Por lo que están indicando los pronósticos, vamos a tener buen clima. Nos estamos preparando a full durante todo el año, pero especialmente acondicionando todo de la mejor manera".
También destacó que será la 12ª edición de la Fiesta del Sol y el Río, que ha ido creciendo con el correr de los años, consolidándose como una de las fiestas más importantes de la región.
El evento contará con múltiples actividades para disfrutar en familia, incluidos juegos en la playa y regalos para el público durante las tardes. La fiesta se celebrará en el Balneario Camping de Valle María, que ofrece un entorno natural incomparable a orillas del río Paraná. Además, la posibilidad de acampar dentro del complejo brinda mayor seguridad y comodidad.
“Estamos invitando a que la gente empiece a llegar el viernes para que puedan vivir tres noches de camping, es decir, viernes, sábado y domingo. Así podrán disfrutar de los espectáculos sábado y domingo. Pagan 40 mil pesos y pueden disfrutar del lugar”, agregó.
Franco Rohr, coordinador de turismo de la localidad, detalló la programación artística que se llevará a cabo durante el fin de semana: "El 3 y 4 de enero los esperamos en nuestro complejo Balneario Camping, con una cartelera muy importante de artistas, tanto nacionales como provinciales. La fiesta contará con cuatro artistas el día sábado y cuatro más el domingo. Abrimos el escenario con Los Bam Band, un grupo reconocido, y luego tenemos a Palma E, un grupo de cumbia santafesina. Para cerrar la noche del sábado, tendremos a Mario Pereyra con su trayectoria".
El domingo 4 de enero el evento continuará con una variada propuesta musical que incluirá a Enzo Barzola, artista de Paraná. También el grupo La Sin Nombre, un grupo de la ciudad de Ramírez. La noche culminará con las actuaciones de Ezequiel “El Brujo” y Pinky, de Un Poco de Ruido, quien será el encargado de poner el broche final a la fiesta.
Se espera una gran convocatoria, similar a la del año pasado, donde asistieron aproximadamente 7000 personas, principalmente de Paraná y la región, aunque también se espera la llegada de turistas de Santa Fe.
Precios de las entradas
Las entradas solo se venden en puerta. Incluyen: acceso a los shows, uso de instalaciones, playa, recreación y acampe dentro del predio.
Residentes de Valle María (con DNI):
Sábado 3/01:
Menores (hasta 12 años): $8.000
Mayores de 13 años: $30.000
Incluye ingreso sábado y domingo + acampe 2, 3 y 4 de enero.
Domingo 4/01:
Menores: $4.000
Mayores de 13 años: $15.000
Incluye ingreso del domingo + acampe ese día.
Visitantes
Sábado 3/01:
Menores: $12.000
Mayores de 13 años: $40.000
Incluye ingreso sábado y domingo + acampe 2, 3 y 4 de enero.
Domingo 4/01:
Menores: $6.000
Mayores de 13 años: $20.000
Incluye ingreso del domingo + acampe ese día.
Tarifas por vehículo
Auto/camioneta: $4.000 por día
Moto: $2.000 por día
Lancha o moto de agua: $5.000 por día
Camión/colectivo: $10.000 por día
Motorhome / casilla / camión: Estadía: $10.000 por día (adicional a entrada + vehículo)