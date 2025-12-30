Invitan a un zumbathon solidario por Reyes Magos en Plaza Mujeres, a beneficio del Hospital San Roque

REDACCIÓN ELONCE
Se realizará un zumbathon solidario para juntar juguetes para el Hospital San Roque. El evento será el domingo 4 de enero en Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná.
El próximo domingo 4 de enero, los paranaenses están invitados a participar de un zumbathon solidario por Reyes Magos para recolectar juguetes para el Hospital San Roque. El evento se llevará a cabo en la Plaza Mujeres Entrerrianas, de 18 a 20, y tiene como objetivo hacer sonreír a los niños internados, a través de la entrega de un juguete el día 6 de enero.
La convocatoria fue realizada por un grupo de instructores de Zumba de Paraná, entre ellos, Susana Borda, una de las referentes de la disciplina de la ciudad. En diálogo con Elonce compartió los detalles de la iniciativa.
El evento será gratuito, pero con un objetivo claro
A diferencia de otros eventos, este no tiene entrada. La única condición para participar será llevar un juguete. Borda enfatizó: "Se trata de intercambiar un juguete por una sonrisa", una frase que resume la intención de la actividad. La idea es poder llevar alegría a los niños que, aunque recibieron regalos de Papá Noel, aún tienen la oportunidad de recibir una sorpresa más.
El evento estará marcado por música y baile, como no podría ser de otra manera en una jornada de zumba. "Vamos a tener mucho ritmo, eso garantizado. Como donde hay zumba, hay alegría", aseguró Susana, quien se mostró entusiasta por el encuentro y la participación del público. Además, se contará con la presencia de instructores de zumba de Santa Fe, quienes se sumarán al evento para aportar más energía.
Un llamado a la solidaridad en tiempos festivos
El zumbathon no solo es una oportunidad para disfrutar de la música y el baile, sino también para contribuir a una causa solidaria. Los organizadores agradecieron especialmente a la Municipalidad de Paraná, que colaboró con la autorización para realizar el evento en la Plaza Mujeres Entrerrianas, a pesar de las festividades. "Quiero agradecerle al Municipio que fue muy amable al darnos en tan poco tiempo la autorización para ocupar el lugar", comentó Borda, quien además destacó el apoyo de las personas que se sumaron a la causa.
Los juguetes recolectados, que pueden ser nuevos o usados en buen estado, serán entregados a los niños que atraviesan un momento difícil en el hospital. "Es por una buena causa, es por los chicos que están pasando alguna dolencia", afirmó Borda. Y agregó: "Nos va a hacer muy felices ver las sonrisas de los chicos, que eso es lo más importante".
Un momento para celebrar y donar
Además del propósito solidario, los organizadores quieren que los participantes disfruten de una tarde de alegría. "Sabemos que zumba es una fiesta, y aunque muchos no la practiquen, todo el mundo ha bailado en una fiesta", mencionó, invitando a todos a sumarse al evento, sin importar su nivel de experiencia. La música será una parte fundamental de la jornada, y la colaboración del DJ Alexis Farías, quien aportará su música gratuitamente, ha sido destacada por los organizadores.