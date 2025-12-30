Nueve muertes en menos de 48 horas en el río Paraná : advierten que el 90% son por errores humanos

Tras un fin de semana con al menos nueve muertes en el río Paraná, la Dirección de Seguridad Acuática de Misiones advirtió que “el 90% de los accidentes se origina en errores humanos”. Falta de controles, ingreso a zonas no habilitadas, tormentas pronosticadas y desconocimiento del entorno conforman un escenario de alto riesgo.

Una seguidilla de tragedias ocurridas en menos de 48 horas volvió a poner en foco la seguridad en el río. Al menos nueve personas murieron en distintos municipios de la región durante el último fin de semana, en episodios vinculados a actividades recreativas y navegación.

El director de Seguridad Acuática de Misiones, Franco Bacigalupi, explicó que el inicio del verano incrementa de manera notable la presencia de personas en el río, tanto residentes como visitantes y con ello se multiplican los riesgos.

“Más en esta época del año, cuando empiezan los calores, la gente se empieza a acercar al río o vienen personas de otros lugares a la provincia. Pasean en lancha, en kayak y ahí es donde ocurrieron estos accidentes del fin de semana”, afirmó en Arriba Misiones.

Bacigalupi remarcó que en Misiones existe un trabajo sostenido de prevención en actividades organizadas, especialmente en clubes náuticos, aunque señaló una diferencia clave con la navegación a motor.

“En kayak u otras actividades acuáticas los clubes están trabajando muy bien en la parte de prevención. En Misiones se está trabajando bastante bien en ese sentido. Pero la navegación a motor depende mucho más de la estructura y de la responsabilidad de cada uno. Nosotros tratamos de colaborar con ese trabajo de prevención, insistiendo siempre en tener la lancha en regla, con todos los elementos de seguridad y en respetar la capacidad de la embarcación”, indicó.

El riesgo de acceder a zonas no habilitadas

Uno de los principales problemas detectados es el acceso irrestricto al río desde zonas no habilitadas. Según el funcionario, la geografía de la provincia facilita ese ingreso y multiplica los riesgos.

“Nuestra costa está muy cerca del río y eso hace que tengamos un ingreso fácil. Además, nuestra silueta no da para tener playas naturales. Hoy, en lugares como Posadas, ya no tenemos el río que corría antes, pero sí profundidades importantes a pocos metros de la costa y muchos obstáculos debajo del agua”, advirtió.

En relación con los accidentes registrados en zonas de bancos de arena, tales como los acaecidos en Corrientes el último fin de semana, Bacigalupi aclaró que el fenómeno sigue presente y se vuelve peligroso para quienes no conocen el área: “No es solo comprarse una embarcación, acelerar y salir a pasear. Hace falta el carnet de timonel y conocer la zona. Muchas veces vienen pescadores de otros lugares con su lancha, no conocen, circulan a altas velocidades y se encuentran con bancos de arena que no son fáciles de ver si no tenés conocimiento del lugar o de qué zonas son más propensas”.

Sobre el siniestro en el que murieron dos personas tras aparentemente impactar contra un banco de arena, el director mencionó que, por las características del hecho, el choque habría sido directo. “Cuando la lancha viene muy rápido, el banco de arena está debajo de la superficie y no se ve. Se pega contra el banco y se produce el accidente. La arena se mueve, el suelo puede ceder, se disfraza. Es algo que pasa mucho, y por lo poco que sé y por la zona, creo que se chocaron con el banco de arena”.

“El 90% de los accidentes son por error humano”

Bacigalupi fue contundente al analizar las causas de fondo de los siniestros. “La mayoría de los accidentes es culpa del humano, casi el 90%. No tener conocimiento del lugar, no contar con los elementos de seguridad necesarios, no saber la capacidad de la lancha. Un accidente es una suma de errores, cosas que no se previeron y termina en esto”, expresó.

También alertó sobre la reacción tardía frente a las tragedias. “Lamentablemente, cuando pasan estos accidentes es ahí cuando el argentino empieza a trabajar la prevención. Tenemos que empezar a hacerlo antes. Además, hay muchísimos lugares donde se bajan lanchas sin ningún tipo de control. Mucha gente ingresa en zonas no habilitadas y eso es todavía más peligroso”.

El tiempo aparece como otro factor determinante. Bajo la alerta por tormentas persistentes que rige hace más de una semana en la región, Bacigalupi pidió extremar recaudos. “Hoy tenemos muchas aplicaciones que alertan sobre cómo viene la tormenta, pero siempre hay que mirar el cielo. Estas tormentas se generan muy rápido, con mucho viento y eso es lo que más complica en el agua. Si uno no tiene conocimiento, la pasa mal”.

Respecto al balance de lo que va de la temporada estival en la tierra colorada, indicó que los primeros casos se registraron en septiembre y que la seguidilla reciente en la provincia vecina volvió a encender las alarmas. “Empezamos en septiembre con el primer ahogado. Veníamos con seis casos y después se dieron estos hechos. Siempre decimos que hay que ingresar solo en lugares habilitados y, si no lo están, extremar los cuidados y no acercarse. Nosotros, junto con los municipios, tratamos de hacer prevención”.

De todas formas, recordó cuáles son los espacios habilitados para el uso recreativo del río en Posadas. “El Brete y Costa Sur son los lugares habilitados todo el año y después están los clubes privados”.