Tragedia en Paraguay: naufragó una embarcación y murieron tres argentinas

Tres argentinas, entre ellas una menor, murieron ahogadas tras el naufragio de una embarcación en el río Paraná, cerca de Ñeembucú, Paraguay. Hay un desaparecido y dos menores rescatados.
Una tragedia sacudió el sur de Paraguay en la noche cuando una embarcación que regresaba a Argentina naufragó en el río Paraná, dejando tres argentinas muertas, un hombre desaparecido y dos menores rescatados. El fatal accidente ocurrió a la altura del departamento de Ñeembucú, en una zona conocida por sus islas turísticas. Las víctimas, entre ellas una niña de 11 años, fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y Nahiara Ailin Maidana Alfaro.
El naufragio se produjo mientras las víctimas regresaban de una jornada recreativa en una de las islas del Paraná. Según el jefe de la comisaría 16 de Cerrito, Damiano Cano, se sospecha que las condiciones meteorológicas, especialmente la fuerte lluvia acompañada de ráfagas de viento, pudieron haber sido un factor determinante para el accidente. Además, el funcionario explicó que la embarcación no era apta para navegar en el contexto de fuertes corrientes provocadas por la tormenta.
Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de un hombre que se encuentra desaparecido, pescadores locales lograron rescatar a dos menores que estaban a bordo: una niña de 11 años y un adolescente de 16, quienes se encuentran fuera de peligro. Aunque el naufragio dejó un saldo trágico, la rápida intervención de los pescadores evitó que la cifra de víctimas fuera aún mayor, según información de TN.
El naufragio en el Paraná: víctimas y causas del accidente
Según los informes policiales, el naufragio se produjo alrededor de la medianoche del sábado cuando la embarcación regresaba a Argentina, después de pasar el día en una isla de recreación. En ese momento, la región del río Paraná experimentaba fuertes lluvias, que, acompañadas de ráfagas de viento, habrían incrementado la peligrosidad de la navegación.
La embarcación que sufrió el accidente no cumplía con las condiciones necesarias para navegar en medio de tormentas y fuertes corrientes. El jefe de la comisaría de Cerrito, Damiano Cano, indicó que el factor climatológico jugó un papel crucial en el naufragio, ya que la fuerte lluvia y las ráfagas de viento desbordaron las capacidades de la embarcación para continuar con el viaje. Las autoridades paraguayas, junto con las fuerzas de rescate argentinas, se encuentran investigando las causas exactas del incidente.
La Guardia Nacional y la policía local han intensificado la búsqueda del hombre desaparecido. Las autoridades también están evaluando las condiciones de la embarcación, para determinar si se cumplían con los requisitos mínimos de seguridad para realizar este tipo de trayecto, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.
Las víctimas identificadas y el rescate de los menores
Las tres mujeres que perdieron la vida en el naufragio eran todas de nacionalidad argentina. Sandra Elizabeth Maidana Careaga y Luz Rocío Maidana Careaga, ambas adultas, viajaban junto a la menor Nahiara Ailin Maidana Alfaro, quien tenía menos de 18 años. Las tres víctimas formaban parte de un grupo recreativo que había disfrutado del día en las islas del Paraná. La noticia de su muerte ha causado consternación entre sus familiares y amigos en Argentina, quienes han comenzado a recibir el doloroso impacto de la tragedia.
En cuanto a los dos menores que sobrevivieron, un niño de 16 años y una niña de 11, fueron rápidamente rescatados por pescadores locales que se encontraban cerca de la zona del naufragio. Aunque en un principio se temió por su salud, ambos se encuentran fuera de peligro y fueron trasladados a un centro médico cercano para ser evaluados.
La familia de las víctimas y las autoridades están colaborando estrechamente con los equipos de rescate en un esfuerzo por encontrar al hombre desaparecido, cuya identidad aún no ha sido revelada. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona, realizando tareas de búsqueda y recolección de información para esclarecer todos los detalles del naufragio y evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.