Policiales

Corrientes: hallaron los cuerpos de dos jóvenes que habían desaparecido en el río Paraná

Este domingo fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes de Comodoro Rivadavia que habían desaparecido en el río Paraná a la altura de Ituizangó, Corrientes.

28 de Diciembre de 2025
Los jóvenes eran oriundos de Chubut.

Este domingo encontraron los cuerpos de dos jóvenes que habían desaparecido en el río Paraná a la altura de la localidad de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes. El operativo estuvo a cargo de las autoridades locales que hallaron a las víctimas, intensamente buscadas desde la noche del sábado.

 

Según informaron medios locales, los jóvenes fueron identificados como Facundo Herrera, de 23 años, y Sebastián Vargas, de 35, ambos oriundos de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, que se encontraban de viaje por el Litoral, según informó Infobae.

La búsqueda comenzó en la tarde del sábado tras la denuncia de sus acompañantes y estuvo dirigida por la Prefectura Naval Argentina y personal policial de la provincia.

 

Hallazgo en zona de riesgo

Los rescatistas retomaron el operativo a primera hora del domingo y cerca del mediodía los buzos tácticos lograron localizar los cuerpos en la zona conocida como “La Florida” o ex zoológico, en el barrio San Jorge.

El hallazgo se produjo en el mismo sector donde testigos los habían visto sumergirse, un área del río Paraná caracterizada por fuertes corrientes y desniveles de profundidad, lo que explica la dificultad del rescate.

 

Las autoridades destacaron la importancia de extremar precauciones en zonas ribereñas, especialmente durante épocas de crecidas y temporales, ya que las condiciones del río pueden ser engañosamente peligrosas.

Apoyo solidario a las familias

En este contexto, una de las familias de las víctimas, residente en Comodoro Rivadavia, inició un pedido solidario para reunir fondos que permitan viajar a Corrientes, realizar los trámites correspondientes y trasladar los restos hacia la ciudad.

