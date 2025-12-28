Más de 300 evacuados por inundaciones tras lluvias récord en Corrientes

Las intensas lluvias provocaron inundaciones en Corrientes y dejaron más de 300 personas evacuadas en San Luis del Palmar. En 48 horas cayeron casi 400 milímetros de agua y el pronóstico anticipa nuevas tormentas.
Inundaciones en Corrientes dejaron una situación crítica en distintas localidades de la provincia, con San Luis del Palmar como una de las zonas más afectadas. Allí, más de 300 personas debieron ser evacuadas luego de que el temporal desbordara el río Riachuelo y anegara barrios enteros, en un contexto marcado por lluvias persistentes y pronósticos poco alentadores.
Según informaron autoridades locales, en apenas 48 horas se registraron cerca de 400 milímetros de precipitaciones, casi el triple del promedio habitual para esta época del año. El volumen extraordinario de agua superó ampliamente la capacidad de drenaje del sistema hídrico local y obligó a activar el protocolo de emergencia, publicó Infobae.
El intendente de San Luis del Palmar, Néstor René Bujald, describió la magnitud del fenómeno y detalló que el municipio habilitó 12 centros de evacuados. “Lamentablemente, hace un mes y medio ya habíamos sufrido una inundación, aunque no tan grande como esta. Hoy estamos hablando de prácticamente 400 milímetros en muy pocas horas”, señaló.
De acuerdo con el relevamiento oficial, los centros de evacuados alojaban a más de 310 personas pertenecientes a 79 familias. A ese número se sumaban unas 45 familias autoevacuadas, lo que elevó el total de damnificados a más de 400 personas, todas asistidas por el Estado municipal y provincial.
Si bien durante la mañana se registraron mejoras temporarias en las condiciones climáticas, el jefe comunal advirtió que la situación continuaba siendo inestable. “Ayer ocurrió lo mismo: tuvimos buen tiempo durante el día, pero por la tarde el clima cambió rotundamente y volvió la lluvia”, explicó, al remarcar la preocupación por los barrios más vulnerables.
Barrios y zonas rurales afectadas
Uno de los puntos más comprometidos fue un barrio ubicado a la vera de la ruta provincial 5, donde residían alrededor de 100 familias. “Es nuestra máxima preocupación en este momento”, afirmó Bujald, quien también alertó por el impacto del temporal en la zona rural.
El intendente precisó que las lluvias intensas registradas en localidades ubicadas hasta 70 kilómetros a la redonda incrementaron el caudal de los riachuelos que desembocan en el casco urbano. Esa situación agravó el escenario en sectores que anteriormente no se inundaban.
Bujald reconoció que el fenómeno tomó por sorpresa a la comunidad, ya que, a diferencia del episodio anterior -cuando habían caído unos 250 milímetros de forma más espaciada-, esta vez las precipitaciones se concentraron en un período muy corto. “Eso hace que el impacto sea mucho mayor y más difícil de controlar”, explicó.
Consultado sobre la posibilidad de normalizar la situación, el intendente remarcó la importancia de una obra de dragado en un riachuelo que atraviesa la localidad y desemboca en el río Paraná. Según indicó, una megaobra iniciada años atrás quedó paralizada tras una intervención judicial impulsada por ambientalistas. “Hoy vemos las consecuencias: muchas familias padeciendo esta situación”, sostuvo, y destacó el acompañamiento del gobernador Juan Pablo Valdés.
El panorama climático no ofrecía alivio inmediato. El pronóstico anticipaba tormentas fuertes al menos hasta el miércoles, con alerta amarilla vigente en la provincia. En paralelo, las consecuencias del temporal también se hicieron sentir en Paso de la Patria, donde colapsó el único acceso a la zona del Faro de Punta Santa Ana tras la crecida del arroyo San Juan.