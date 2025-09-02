Quini 6 de $1.700 millones: "estamos esperando al ganador" dijeron en la agencia

Una agencia de quiniela 107 del barrio Villa Florencia de la capital de Neuquén vendió un billete multimillonario del Quini 6 a un afortunado apostador. El pozo fue de $1.732.300.000. Según contaron desde el local, se comercializan entre 50 y 80 billetes por semana.

El hombre que vendió el boleto, Francisco Saguir, se refirió a lo que significa para una agencia de barrio entregar un premio de tal magnitud. "Habíamos vendido el pozo de $7 millones, pero algo así tan grande no. También somos nuevitos en este rubro, si bien la agencia tiene muchos años, nosotros somos propietarios hace 2 años más o menos", contó Saguir.

La Agencia 107 de Neuquén espera al ganador del premio multimillonario. Sebastián Fariña Petersen

Aún esperan al afortunado apostador

Respecto a la identidad del afortunado ganador, el agenciero expresó que aún no saben quién es. "Generalmente, se acercan a verificarlo antes de llevarlo a la lotería para cobrar, pero por ahora no lo ha hecho", dijo.

Relató que hay clientes habituales que suelen jugar los mismos números y por eso se los reconoce, aunque este no es el caso. "Estamos esperando que se acerque el apostador", expresó.

Para la familia propietaria de la agencia 107, esto es un hito. "A nosotros nos beneficia más que nada en lo que es ventas, porque la gente viene más, empieza a ver a la 'agencia de la suerte'", explicó. Además de la exposición, las agencias que venden un billete ganador reciben una comisión.

En este caso, según reveló Saguir, el monto de incentivo que le llega al local es de 18 millones aproximadamente.

El número ganador fue 08, 09, 18, 34, 14 y 31. Hizo una jugada perfecta (6 aciertos) en la modalidad "Revancha". Es un pozo que venía quedando vacante hacía tiempo y por eso se trata de un monto tan importante.

El resto de resultados del Quini 6 el domingo

En el sorteo Tradicional, hubo en juego más de 543 millones de pesos. Salieron los números 26, 30, 28, 22, 21 y 36. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta hubo un pozo en juego de más de 2.416 millones de pesos. Salieron los números 30, 42, 00, 35, 12 y 18. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale, hubo en juego un pozo de más de 267 millones de pesos y los números favorecidos fueron 20, 29, 03, 28, 01 y 40. Hubo 20 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 13 millones de pesos.