Sociedad Resultados del domingo

Quini 6: un apostador acertó los números de la Revancha y ganó más de $1.732.334.000

Se confirmó que desde este domingo hay un nuevo millonario gracias a los pozos millonarios del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $4.100.000.000. Detalles y números sorteados.

31 de Agosto de 2025
El sorteo 3.300 del Quini 6 se realizó este domingo.
El sorteo 3.300 del Quini 6 se realizó este domingo. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Se confirmó que en el sorteo del domingo del Quini 6, la Revancha aportó un nuevo millonario en el país, tras acertar los seis números. Además, hubo otros 20 afortunados en el Siempre Sale. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.100 millones de pesos.

 

En el Tradicional salieron el 26-30-28-22-21-36. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $650.000.000.

 

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 30-42-00-35-12-18. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $2.352.328.625

 

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 08-09-18-34-14-31. Un afortunado acertó los seis números y se llevó $1.732.334.688. Es oriundo de la capital de Neuquén. Para el próximo sorteo, asegura $500.000.000.

 

En el Siempre Sale hubo 20 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 20-29-03-28-01-40. Cobrarán cada uno $13.363.469,10.

Temas:

Quini 6 Revancha Siempre Sale
