Quini 6: Seis entrerrianos ganaron importantes premios en el sorteo del domingo

El sorteo del Quini 6 de este domingo 31 de agosto dejó un saldo positivo para la provincia de Entre Ríos, donde seis apostadores resultaron beneficiados con importantes sumas de dinero.

En la modalidad Siempre Sale, hubo un total de 20 ganadores en todo el país. Entre ellos se destacaron dos entrerrianos: uno hizo su apuesta en Paraná y otro en Rosario del Tala. Ambos acertaron cinco de los números 20, 29, 03, 28, 01 y 40, por lo que cada uno obtuvo un premio de $13.363.469,10.

Quini 6 sorteo 31 de agosto

Premios en el Tradicional

Por otra parte, en el segundo premio del sorteo Tradicional, se registraron cuatro apostadores entrerrianos entre los favorecidos con cinco aciertos. Los ganadores pertenecen a las localidades de Chajarí, Paraná, Bovril y Villaguay, y cada uno cobrará $2.483.401,50. En esta ocasión, los números sorteados fueron 26, 30, 28, 22, 21 y 36.

Cabe destacar que ningún jugador logró acertar los seis números de la modalidad Tradicional, por lo que el pozo principal quedó vacante y se acumuló en $650.000.000 para el próximo sorteo.

En la modalidad La Segunda, salieron los números fueron 30, 42, 00, 35, 12 y 18. Tampoco hubo ganadores, lo que permitió que el pozo se acumule en $2.352.328.625.

En la Revancha, sí hubo un ganador: un apostador de la ciudad de Neuquén que acertó los números 08, 09, 18, 34, 14 y 31, llevándose un premio de $1.732.334.688. Para el próximo sorteo, esta modalidad asegura un pozo de $500.000.000.