La Prefectura Naval Argentina abrió una nueva convocatoria para incorporarse a la fuerza

La Prefectura Naval Argentina informó que ya se encuentra abierta la inscripción para ingresar a la Escuela de Oficiales “General Matías de Irigoyen” y a la Escuela de Suboficiales “Prefecto General Martín Jacobo Thompson”. La convocatoria corresponde al ciclo lectivo 2027 y permanecerá vigente hasta el próximo 31 de agosto.

Según se indicó oficialmente, el proceso de inscripción deberá realizarse exclusivamente de manera virtual a través del portal institucional habilitado por la fuerza. Allí, los postulantes también podrán acceder a información relacionada con cada etapa del proceso de selección.

La inscripción incluye distintas instancias de evaluación y requisitos obligatorios que deberán completar quienes deseen incorporarse a la fuerza. Las autoridades remarcaron que toda la documentación requerida deberá cargarse de forma digital.

Cómo será el proceso de inscripción

La primera etapa contempla el registro y carga de datos personales en la plataforma de la Prefectura Naval Argentina. Entre la documentación solicitada figuran el DNI, partida de nacimiento, antecedentes penales nacionales y el título secundario o constancia de alumno regular.

Posteriormente, los aspirantes deberán realizar un curso de nivelación virtual y una evaluación de aptitudes y competencias. Además, habrá instancias de evaluación psicotécnica e intelectual vinculadas a Matemática, Inglés, Introducción a la Fuerza, Estado y Ciudadanía, lectura académica y actualización digital.

En el caso de los aspirantes a cadetes también deberán rendir contenidos de Física. Las evaluaciones presenciales se desarrollarán en distintas sedes del país, entre ellas Posadas, Corrientes, Paso de los Libres, Zárate y Comodoro Rivadavia.

Requisitos y evaluaciones finales

La última etapa se llevará adelante en las escuelas de la Prefectura ubicadas en Zárate, provincia de Buenos Aires. Allí se realizarán controles médicos, pruebas físicas, entrevistas psicológicas y evaluaciones de perfil.

Entre los requisitos establecidos por la fuerza, se indicó que los postulantes deberán ser argentinos nativos o por opción. Además, en el caso de quienes aspiren al ingreso como cadetes, deberán tener entre 17 y 22 años al 31 de diciembre de 2027.

Desde la institución recordaron que toda la información oficial y el acceso al formulario de inscripción se encuentra disponible en el sitio web oficial de Prefectura Naval Argentina. El proceso de inscripción permanecerá habilitado hasta fines de agosto.