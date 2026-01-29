La peatonal de Concordia se expande: probarán sumar nuevas cuadras al circuito comercial

La Municipalidad presentó una prueba piloto para ampliar la peatonal de Concordia como parte del proyecto “Centro Comercial a Cielo Abierto”. La iniciativa contempla extender de manera temporal el espacio exclusivo para peatones en el microcentro, con intervenciones reversibles y evaluaciones previas antes de una implementación definitiva.

La propuesta fue informada durante una reunión entre distintas áreas municipales y representantes del Centro de Comercio, Industria y Servicios local, donde también se compartieron los resultados de un relevamiento realizado en la zona céntrica para conocer la opinión de vecinos y comerciantes.

Según se explicó, este primer paso forma parte del “Programa Revitalización Urbana–Proyecto Peatonal” y servirá como experiencia de prueba antes de la conformación de una comisión mixta que tendrá a su cargo la aprobación de inversiones y el seguimiento de los fondos.

Cómo será la intervención

El secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, detalló que el estudio apunta a avanzar con una extensión concreta del sector actual. En ese sentido, precisó que se prevé “la realización de una intervención y extensión de la peatonal, en el tramo comprendido entre la finalización de esta y hasta calle 3 de Febrero”, y remarcó que el trabajo se realiza de manera coordinada con el Centro de Comercio.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, explicó que el proyecto contempla la colocación de mobiliario urbano y equipamiento liviano. “Es la instalación de una serie de módulos, conformados por bancos, cartelería, arbolado en macetas e iluminación”, indicó, y aclaró que “la intervención es de carácter reversible, representando una prueba piloto pensando el futuro”.

Reunión por la peatonal de Concordia.

Desde el área técnica, el jefe del Departamento de Urbanismo Táctico, Daniel Vera, agregó que la idea es transformar ese sector en peatonal principalmente durante los fines de semana, con el objetivo de favorecer la circulación y la actividad comercial.

Qué opinaron vecinos y comerciantes

El avance del plan se apoya en un relevamiento consultivo realizado por el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal junto a equipos territoriales de Desarrollo Humano. En total se concretaron 77 encuestas en calles céntricas y transversales.

De acuerdo a los resultados, el 77% de los consultados manifestó estar de acuerdo con extender el uso peatonal los sábados y domingos, mientras que el 69% consideró que la comunidad utilizará y aprovechará las mejoras propuestas.

Con este escenario, el Municipio evaluará el funcionamiento de la experiencia para definir los próximos pasos del proyecto de ampliación de la peatonal de Concordia, que busca fortalecer el sector comercial y reordenar la circulación en el centro de la ciudad.