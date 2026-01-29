 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Ocho provincias están bajo alerta por tormentas con granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este jueves advertencias por fuertes precipitaciones en varias zonas del país.

29 de Enero de 2026
Ocho provincias bajo alerta por tormentas
Ocho provincias bajo alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este jueves advertencias por fuertes precipitaciones en varias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este jueves.

 

De acuerdo al informe, el fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de las provincias de Misiones, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Alerta por tormentas fuertes

Para la zona en alerta amarilla, el SMN indica que el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Recomendaciones

 

Ante un fenómeno de estas características, el SMN recomienda a la ciudadanía:

 

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Temas:

alerta provincias tormentas Granizo Servicio Meteorológico Nacional meteorología
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso