Ocho provincias están bajo alerta por tormentas con granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este jueves.

De acuerdo al informe, el fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de las provincias de Misiones, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Alerta por tormentas fuertes

Para la zona en alerta amarilla, el SMN indica que el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Recomendaciones

Ante un fenómeno de estas características, el SMN recomienda a la ciudadanía:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.