 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Verano en Paraná

Chango Spasiuk encabezará el cierre de Música en el Anfiteatro este sábado

La última noche del ciclo cultural municipal será este sábado 31 de enero, desde las 20, en el Anfiteatro Héctor Santángelo. Habrá entrada libre, patio gastronómico y una grilla con artistas locales y nacionales.

29 de Enero de 2026
Chango Spasiuk
Chango Spasiuk

La última noche del ciclo cultural municipal será este sábado 31 de enero, desde las 20, en el Anfiteatro Héctor Santángelo. Habrá entrada libre, patio gastronómico y una grilla con artistas locales y nacionales.

El ciclo Música en el Anfiteatro tendrá su cierre este sábado 31 de enero, desde las 20 horas, en el Anfiteatro Héctor Santángelo, en la ciudad de Paraná. La propuesta, organizada por la Municipalidad, ofrecerá una noche dedicada al folclore argentino, con entrada libre y la presencia de un patio gastronómico.

 

La jornada final reunirá a destacados artistas y agrupaciones que recorrerán distintas expresiones del género. En el escenario se presentarán Chango Spasiuk, Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte y Bernardita Gutiérrez, en una grilla pensada para todo público.

Anfiteatro H&eacute;ctor Sant&aacute;ngelo (archivo Elonce)
Anfiteatro Héctor Santángelo (archivo Elonce)

La noche propondrá un recorrido por diversas vertientes del folclore, generando un espacio de disfrute comunitario y de acceso abierto a la cultura, en el marco de las actividades de verano que impulsa el municipio.

Un referente del chamamé

 

Chango Spasiuk, acordeonista y compositor nacido en Apóstoles, provincia de Misiones, es una de las figuras más reconocidas de la música popular del litoral. Con más de tres décadas de trayectoria, editó numerosos discos, se presentó en escenarios de todo el mundo y recibió múltiples distinciones, entre ellas premios Gardel y el Konex de Platino.

 

Su obra se caracterizó por una búsqueda personal que fusionó la tradición del chamamé con influencias contemporáneas, consolidándolo como un referente indiscutido del género.

Chango Spasiuk (archivo Elonce)
Chango Spasiuk (archivo Elonce)

De este modo, Música en el Anfiteatro se despedirá con una propuesta que celebra la riqueza del folclore y el talento de artistas locales y nacionales, afianzando este ciclo como un espacio de encuentro artístico y apertura cultural en Paraná.

Temas:

Chango Spasiuk Anfiteatro Héctor Santángelo Música en el Anfiteatro Propuestas culturales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso