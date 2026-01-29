Chango Spasiuk encabezará el cierre de Música en el Anfiteatro este sábado

El ciclo Música en el Anfiteatro tendrá su cierre este sábado 31 de enero, desde las 20 horas, en el Anfiteatro Héctor Santángelo, en la ciudad de Paraná. La propuesta, organizada por la Municipalidad, ofrecerá una noche dedicada al folclore argentino, con entrada libre y la presencia de un patio gastronómico.

La jornada final reunirá a destacados artistas y agrupaciones que recorrerán distintas expresiones del género. En el escenario se presentarán Chango Spasiuk, Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte y Bernardita Gutiérrez, en una grilla pensada para todo público.

Anfiteatro Héctor Santángelo (archivo Elonce)

La noche propondrá un recorrido por diversas vertientes del folclore, generando un espacio de disfrute comunitario y de acceso abierto a la cultura, en el marco de las actividades de verano que impulsa el municipio.

Un referente del chamamé

Chango Spasiuk, acordeonista y compositor nacido en Apóstoles, provincia de Misiones, es una de las figuras más reconocidas de la música popular del litoral. Con más de tres décadas de trayectoria, editó numerosos discos, se presentó en escenarios de todo el mundo y recibió múltiples distinciones, entre ellas premios Gardel y el Konex de Platino.

Su obra se caracterizó por una búsqueda personal que fusionó la tradición del chamamé con influencias contemporáneas, consolidándolo como un referente indiscutido del género.

Chango Spasiuk (archivo Elonce)

De este modo, Música en el Anfiteatro se despedirá con una propuesta que celebra la riqueza del folclore y el talento de artistas locales y nacionales, afianzando este ciclo como un espacio de encuentro artístico y apertura cultural en Paraná.