El Festival Popular llega este viernes al Parque Gazzano de Paraná

El Festival Popular arribará este viernes al Parque Gazzano, en la ciudad de Paraná, con una nueva jornada de música, actividades recreativas y propuestas gastronómicas. El evento, que comenzará a las 20 horas y tendrá entrada libre y gratuita, se enmarca en la agenda ¡Hola Paraná! Verano en la Ciudad, impulsada por el municipio para promover el encuentro en los espacios públicos.

La iniciativa reunió a vecinos y turistas en distintos puntos de la capital entrerriana durante la temporada estival, con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura, acompañar a artistas locales y generar espacios de disfrute para toda la familia.

Festival Popular (archivo Municipalidad de Paraná)

En esta edición, el escenario contará con la presentación de La Runfla de los Macanos, Raíz Viva, Yunta Mambo, Vintrack y Te Traigo un Son, conformando una grilla variada que recorrerá diferentes estilos musicales.

Además de los espectáculos en vivo, el Festival Popular ofrecerá un patio gastronómico con food trucks, una feria de emprendedores locales y distintas actividades recreativas pensadas para todas las edades.

Concurso Premate de Cebadores

Uno de los atractivos centrales de la jornada será el Premate de Cebadores, certamen que se desarrolla en el marco de los Festivales Populares y que es la antesala de la 35ª Fiesta Nacional del Mate.

Premate de Cebadores (foto arhivo)

El concurso tendrá nuevas instancias durante el tradicional evento, los días 6 y 7 de febrero, junto a las jornadas de finalistas. Quienes resulten seleccionados competirán por premios que incluyen viajes a Río de Janeiro o Bariloche.

Las inscripciones para participar se realizan aquí

Desde la organización destacaron que la propuesta busca fortalecer los espacios de encuentro comunitario, promover la cultura local y acompañar el trabajo de artistas y emprendedores durante el verano en la ciudad de Paraná.