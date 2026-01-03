La convocante Fiesta del Sol y del Río reunió a los jóvenes en el Balneario de Valle María

Este sábado se espera una gran convocatoria para los shows musicales en el marco de la nueva edición de la Fiesta del Sol y del Río en Valle María. Por tal motivo, por la tarde una gran cantidad de jóvenes estuvieron presentes y se mostraron felices con el clima y expectantes con las presentaciones.

Foto: Elonce.

Un grupo de amigos que vino de Paraná aseguró que “llegó temprano” al balneario y que su presencia se debe a “disfrutar de todo el finde”. Otra persona aseguró que es la primera vez que viene a la fiesta y la estaba “pasando bien”. El otro amigo afirmó: “Venimos a pasar el día y a ver a los grupos”.

Desde Aldea Spazenkutter también hubo presencia en la tarde de este sábado para la nueva edición de la fiesta: “Venimos hoy nomás. Vine con mis amigas”, dijo una joven.

Comenzó la 12º Fiesta del Sol y del Río en Valle María

Asimismo, otro adolescente acotó que su presencia se debe a la actuación en el escenario principal del Brujo Ezequiel. “Está todo muy cómodo y súper lindo”, sostuvo.

“Vine con unos amigos que ahora están en el agua”, destacó otro joven que estaba presente en la agradable jornada. “No está tan caluroso, hay un poquito de viento y está lindo”, agregó el ciudadano local.

Abrirá hoy en el escenario con Los Bam Band, un grupo reconocido, y luego seguirá el turno de Palma E, un grupo de cumbia santafesina. Para cerrar la noche del sábado, se presentará Mario Pereyra con su trayectoria.

En el caso del domingo, la propuesta musical incluirá a Enzo Barzola, artista de Paraná. También el grupo La Sin Nombre, un grupo de la ciudad de Ramírez. La noche culminará con las actuaciones de Ezequiel “El Brujo” y Pinky, de Un Poco de Ruido.

Más postales

