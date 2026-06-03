La Colecta Anual de Cáritas invita a "organizar la esperanza"

Los días 6 y 7 de junio se llevará a cabo en todo el país la Colecta Anual de Cáritas Argentina, una de las expresiones solidarias más importantes de la Iglesia en la Argentina. En el año en que la institución celebra siete décadas de servicio, la convocatoria adquiere un significado especial bajo el lema "70 años alentando la esperanza".

La campaña busca reunir recursos para sostener miles de iniciativas que Cáritas desarrolla en las comunidades más vulnerables, acompañando tanto las necesidades urgentes como los procesos de promoción humana integral que permiten a las personas y familias construir mejores oportunidades de vida.

"Para Cáritas, la esperanza se expresa en la decisión cotidiana de testimoniar el amor de Dios, donde la comunidad cristiana pone en marcha obras concretas que cuidan la fragilidad de nuestro pueblo, organizándonos comunitariamente, sosteniendo vínculos y creyendo, de verdad, que nadie se salva solo", afirmó Emilio Inzaurraga, director nacional de Cáritas Argentina, en diálogo con AICA.

Setenta años al servicio de los más vulnerables

Desde su creación en 1956, Cáritas Argentina ha desarrollado una extensa red de acompañamiento, con presencia en parroquias, capillas y comunidades de todo el país.

Su acción abarca desde la asistencia inmediata frente a situaciones de emergencia hasta programas de desarrollo humano integral vinculados con educación, primera infancia, capacitación laboral, economía social, integración sociourbana, fortalecimiento comunitario y acompañamiento a emprendedores.

Miles de voluntarios sostienen diariamente esta tarea en las distintas diócesis, junto con equipos técnicos y agentes pastorales que trabajan para ofrecer respuestas concretas a las necesidades de las personas más vulnerables.

"Nuestro horizonte es la fraternidad y el desarrollo humano integral", explicó Inzaurraga. "La ayuda inmediata es muy necesaria, pero siempre buscamos que esté acompañada de oportunidades y de organización comunitaria, para que las personas y las familias puedan ponerse de pie".

Las prioridades de la acción pastoral y social

Las líneas de trabajo de la institución para el período 2025-2028 ponen el acento en el acompañamiento integral de personas y comunidades.

Entre las prioridades actuales figuran la asistencia alimentaria, el acceso al abrigo y a los medicamentos - especialmente durante el invierno- así como el fortalecimiento de proyectos educativos, espacios de primera infancia, programas de formación laboral y acciones de integración comunitaria.

Según explicó el director nacional de Cáritas, la organización procura responder simultáneamente a las urgencias y a las causas estructurales de la exclusión.

"Queremos testimoniar la dimensión social de nuestra fe y de la misericordia. Eso implica responder a necesidades concretas, pero también sostener procesos de promoción humana y desarrollo integral", sostuvo.

Una realidad social que sigue preocupando

La Colecta Anual se realizará en un contexto que la institución define como de "fragilidad social".

En los barrios donde trabaja Cáritas se siguen observándose dificultades para acceder a la alimentación, los medicamentos y los servicios básicos, mientras aumentan las preocupaciones vinculadas a las adicciones, la falta de perspectivas para muchos jóvenes y la inestabilidad laboral.

"Seguimos viendo familias con enormes dificultades para sostener la alimentación y el acceso a necesidades esenciales. La pobreza continúa siendo alta y no sólo por falta de ingresos, sino también por la pérdida de vínculos, la incertidumbre y las dificultades para proyectar un futuro", señaló Inzaurraga.

La organización advierte además un aumento de la demanda en numerosos comedores, merenderos y centros comunitarios.

Nuevos rostros de la vulnerabilidad

Uno de los fenómenos que más llama la atención a los equipos territoriales es la ampliación del universo de personas que requieren ayuda.

Ya no se trata sólo de sectores históricamente excluidos. Actualmente muchas familias trabajadoras, incluso con empleo formal o informal, recurren a espacios comunitarios porque sus ingresos resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas.

También aparecen con mayor frecuencia adultos mayores que viven solos, jóvenes con dificultades para insertarse laboralmente y mujeres que sostienen hogares en condiciones muy precarias.

"La vulnerabilidad se volvió más amplia y heterogénea", explicó Inzaurraga. "Hay una pobreza persistente, pero también muchas personas que viven en una situación de extrema inestabilidad y que cualquier crisis desacomoda completamente".

El desafío de reconstruir la comunidad

En este contexto, Cáritas considera que la respuesta no puede limitarse a la asistencia económica. La institución insiste en la necesidad de fortalecer los vínculos comunitarios y generar espacios de encuentro, participación y cercanía que permitan reconstruir el tejido social.

Al respecto, Inzaurraga retomó una expresión del arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, quien suele hablar de "una patria en la que nadie quede afuera de la mesa".

"Queremos que nuestros hermanos más pobres se sientan en familia, invitados a la mesa, aun cuando los vínculos sociales están debilitados", afirmó.

Y agregó: "El desafío no es sólo económico, sino profundamente humano y comunitario. Cuando una comunidad se organiza fraternalmente para acompañar a quienes más sufren, también se reconstruye el sentido de pertenencia y se alienta la esperanza".

Un lema que mira hacia adelante

El lema de este año, "70 años alentando la esperanza", busca resumir la identidad y la misión de Cáritas a lo largo de su historia.

Para la institución, la esperanza no es una actitud pasiva ni una simple expectativa de tiempos mejores, sino una fuerza que impulsa a actuar, organizarse y comprometerse con la realidad.

"Celebrar 70 años de Cáritas es reconocernos parte de esa corriente de misericordia que corre fronteras pastorales con creatividad y audacia para llegar a las periferias geográficas y existenciales", expresó Inzaurraga.

"Somos una familia que recibe, abraza, promueve y acompaña a los más pequeños; una familia que se une para organizar la esperanza, buscando siempre el protagonismo de las personas y las comunidades".

Formas de colaborar

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