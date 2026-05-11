La ANMAT prohibió siete productos de limpieza que se vendían por internet sin autorización

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución y uso de siete productos de limpieza y desinfección importados que se ofrecían en plataformas digitales sin contar con registro sanitario habilitante.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 2638/2026 publicada en el Boletín Oficial y apunta a productos destinados tanto a la limpieza de máquinas de afeitar como a cocinas vitrocerámicas.

Según informó la ANMAT, los artículos involucrados no incluían datos sobre establecimientos elaboradores ni información de empresas importadoras autorizadas, situación que impide garantizar condiciones de seguridad, composición y eficacia.

Cuáles son los productos alcanzados

Entre los productos prohibidos aparecen sprays desinfectantes y lubricantes para máquinas de afeitar de distintas marcas reconocidas internacionalmente.

La disposición alcanza a “JBL Professional Blade Spray”, “BaByliss Pro All in One Clipper Spray”, “Wahl Blade Ice” y “Saloon Plus Cool Care Plus 5 en 1”.

Además, la ANMAT incluyó en la prohibición tres productos de la marca Weiman destinados a la limpieza de cocinas vitrocerámicas: “Glass Cook Top Cleaner & Polish”, “Cook Top Cream” y “Cook Top Cleaning Kit”.

Según detalló el organismo sanitario, todos estos artículos eran comercializados principalmente mediante plataformas de venta online.

ANMAT.

Cómo comenzó la investigación

La investigación fue impulsada por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal dependientes de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

De acuerdo con la disposición oficial, las tareas de fiscalización comenzaron después de una consulta vinculada a la legitimidad de distintos productos extranjeros que se promocionaban en internet.

Durante las inspecciones, la ANMAT verificó que los envases presentaban rótulos únicamente en inglés y carecían de información obligatoria vinculada con registros sanitarios y empresas responsables de la importación o elaboración.

ANMAT.

El riesgo que advirtió la ANMAT

Desde el organismo explicaron que este tipo de productos son considerados domisanitarios y requieren controles específicos antes de ser autorizados para su venta en Argentina.

La ANMAT señaló que la prohibición busca “proteger a eventuales adquirentes y usuarios” debido a que se desconocen las condiciones de fabricación y el origen formal de los productos.

Además, advirtieron que, ante la ausencia de registros oficiales, no resulta posible garantizar aspectos vinculados a la seguridad, composición química o eficacia de los artículos involucrados.

El organismo recordó también que los productos domisanitarios pueden ser clasificados dentro de distintas categorías de riesgo, lo que obliga a cumplir procesos de autorización sanitaria previos a cualquier comercialización legal en el país.