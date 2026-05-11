Jubilaciones docentes tendrán incrementos de hasta el 9,86% en junio

Las jubilaciones de los regímenes especiales de docentes tendrán en junio de 2026 nuevos incrementos trimestrales, con subas de 9,86% para docentes no universitarios y de 6,85% para docentes universitarios, según datos informados por la Secretaría de Trabajo.

Los aumentos corresponden a esquemas que se actualizan cada tres meses en función de la evolución salarial de cada actividad, a diferencia del régimen general de la ANSES que aplica ajustes mensuales vinculados a la inflación. En el caso de los docentes no universitarios, la actualización se realiza a través del índice Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente).

Para este grupo, que reúne a más de 203.000 jubilados y pensionados, el haber promedio rondó en marzo los $2,17 millones. Con la suma de los incrementos de marzo y el previsto para junio, el aumento acumulado del primer semestre alcanzará el 15,7%, publicó BAE Negocios.

La evolución de los haberes frente a la inflación

De acuerdo con estimaciones privadas relevadas por el Banco Central, la inflación acumulada entre enero y junio se ubicaría en torno al 17,7%, por lo que los incrementos del sector docente quedarían levemente por debajo de ese índice. Para agosto, las proyecciones inflacionarias podrían acercarse al 23%, ampliando la brecha entre precios y haberes.

En el caso de los docentes universitarios nacionales, las jubilaciones tendrán en junio una actualización del 6,85%, calculada sobre la evolución del índice Ripdun (Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales). Este régimen alcanza a unos 13.500 beneficiarios, con un haber promedio cercano a los $2,42 millones.

Los regímenes especiales se ajustan en función de la evolución salarial de cada actividad y no por inflación mensual, marcando la diferencia con el esquema general vigente para la ANSES.

Otros regímenes especiales y diferencias con la ANSES

Dentro de los sistemas previsionales especiales, el régimen de Luz y Fuerza también recibirá una actualización en junio, con un aumento del 7,86%. Entre marzo y junio, el incremento acumulado será del 13,3%, nuevamente por debajo de la inflación proyectada para el mismo período.

Este régimen cuenta con casi 31.300 beneficiarios y un haber promedio que en marzo fue de aproximadamente $2,026 millones. Al igual que el sistema docente, su actualización depende de la evolución salarial del sector y no de la inflación mensual.

En contraste, el régimen general contributivo de la ANSES aplica aumentos mensuales por inflación. En mayo, por ejemplo, se otorgó una suba del 3,38% correspondiente al índice de precios de marzo informado por el INDEC.

Actualmente, el haber mínimo del sistema general es de $393.174,10, mientras que el haber máximo asciende a $2.645.689,38. Con el bono extraordinario de $70.000, congelado desde marzo de 2024, el ingreso mínimo garantizado se ubica en $463.174,10 brutos.

De este modo, los regímenes especiales de docentes y de Luz y Fuerza continúan manteniendo mecanismos propios de actualización, atados a la dinámica salarial de cada actividad y con resultados que, en algunos casos, quedan por debajo de la inflación general.