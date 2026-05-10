Así será el cronograma de pagos de ANSES del 11 al 15 de mayo

El cronograma de pagos de ANSES correspondiente a la semana del 11 al 15 de mayo ya fue confirmado oficialmente y establece las fechas en las que jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales podrán cobrar sus haberes según la terminación del Documento Nacional de Identidad. La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló el calendario completo que abarca jubilaciones mínimas, asignaciones familiares, pensiones y programas sociales.

El esquema de pagos de ANSES se organiza de manera escalonada con el objetivo de garantizar un flujo ordenado de acreditaciones y evitar saturaciones en entidades bancarias y puntos de cobro. Durante esta semana, millones de beneficiarios en todo el país accederán a sus haberes de acuerdo con el cronograma establecido.

Entre las prestaciones incluidas se encuentran la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, jubilaciones y pensiones mínimas, la Tarjeta Alimentar, el Plan Hogar, las Becas Progresar y las Pensiones No Contributivas, entre otras ayudas económicas vigentes.

Foto: Archivo Elonce.

Lunes y martes: inicio de pagos para distintos grupos

El lunes 11 de mayo comenzará el calendario de pagos de ANSES con el depósito de jubilaciones y pensiones mínimas para quienes tengan DNI finalizado en 0. También ese día cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Tarjeta Alimentar, Plan Hogar Garrafa Social y Becas Progresar con DNI terminado en 0.

Además, ese mismo día se acreditarán las Pensiones No Contributivas correspondientes a documentos terminados en 0 y 1, dando inicio a una de las primeras tandas de pagos de la semana.

El martes 12 continuará el cronograma con el pago de jubilaciones y pensiones mínimas para DNI terminados en 1, junto con asignaciones familiares y universales en la misma terminación.

También ese día se abonarán las prestaciones por desempleo del Plan 2 de abril para todas las terminaciones de DNI, así como las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento correspondientes a la primera quincena de mayo.

Miércoles y jueves: continuidad del calendario de ANSES

El miércoles 13 de mayo será el turno de jubilaciones y pensiones mínimas para DNI terminados en 2, junto con asignaciones familiares y universales en la misma terminación. También cobrarán la Asignación por Embarazo y distintos programas sociales como la Tarjeta Alimentar, Plan Hogar y Becas Progresar para documentos finalizados en 2.

Ese día también se abonarán las Pensiones No Contributivas para DNI terminados en 4 y 5, además de la Asignación por Prenatal y Maternidad para documentos finalizados en 0 y 1.

El jueves 14 continuará el cronograma con jubilaciones y pensiones mínimas para DNI terminados en 3, junto con asignaciones familiares y universales en la misma terminación. También se suman pagos de Asignación por Embarazo, Tarjeta Alimentar, Plan Hogar y Becas Progresar para DNI finalizados en 3.

Ese día también cobrarán las Pensiones No Contributivas los beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7, además de la Asignación por Prenatal y Maternidad para documentos finalizados en 2 y 3.

Viernes 15: cierre de la primera semana de pagos

El viernes 15 de mayo finalizará la primera parte del cronograma de ANSES con el pago de jubilaciones y pensiones mínimas para DNI terminados en 4. También se abonarán las asignaciones familiares y universales en la misma terminación.

Foto: Archivo Elonce.

Ese día cobrarán la Asignación por Embarazo los beneficiarios con DNI finalizado en 4, junto con la Tarjeta Alimentar, el Plan Hogar y las Becas Progresar para la misma terminación.

Además, se completará el pago de Pensiones No Contributivas para DNI terminados en 8 y 9, y la Asignación por Prenatal y Maternidad para documentos finalizados en 4 y 5.