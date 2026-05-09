Aguinaldo para jubilados y pensionados de Anses: se confirmaron las fechas de cobro y el cálculo en junio

El aguinaldo para jubilados ANSeS ya tiene calendario confirmado para junio de 2026 y millones de beneficiarios del sistema previsional cobrarán el Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con sus haberes mensuales. La medida alcanzará a jubilados, pensionados, titulares de la PUAM y beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó que el pago será automático y no requerirá ningún trámite adicional. Además, el organismo definió que el medio aguinaldo se acreditará en la misma fecha en la que se depositen los haberes mensuales correspondientes a junio.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la unificación de pagos busca simplificar el acceso al dinero y evitar complicaciones operativas en entidades bancarias y cajeros automáticos, especialmente durante los días de mayor movimiento previsional.

Cuándo se cobra el aguinaldo de junio

El cronograma de pagos fue dividido según el nivel de ingresos de los beneficiarios. Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el lunes 8 de junio de 2026, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Por otra parte, quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima tendrán acreditados sus pagos entre el 23 y el 29 de junio. La misma modalidad se aplicará para los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas.

El Ministerio de Capital Humano destacó que el esquema busca facilitar una sola operación de retiro y garantizar que los fondos estén disponibles en tiempo y forma para todos los beneficiarios del sistema previsional argentino.

Cómo calcula ANSeS el medio aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026. Para realizar el cálculo, ANSeS contempla los aumentos por movilidad jubilatoria aplicados durante el semestre.

De esta manera, el monto final del aguinaldo variará según cada categoría previsional y las actualizaciones de haberes que haya recibido cada jubilado o pensionado durante la primera mitad del año.

Los beneficiarios podrán consultar el detalle de la liquidación a través del recibo digital disponible en los canales oficiales de Administración Nacional de la Seguridad Social.

Quiénes recibirán el SAC en junio

El pago del medio aguinaldo alcanzará a jubilados del sistema general, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas y beneficiarios de la PUAM. También percibirán el SAC quienes cobren pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

En todos los casos, la acreditación será automática y no será necesario realizar inscripción previa ni gestiones administrativas para acceder al beneficio económico.

Con este esquema de liquidación, el Gobierno nacional busca asegurar que el refuerzo económico llegue a millones de adultos mayores y beneficiarios previsionales durante junio, en un contexto de actualización constante de haberes y aumento del costo de vida.